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Дмитрий Азаров поздравил театр-студию «Грань» с Днем театра

28 марта 2021 21:46
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В театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному  дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра.

В воскресенье, 28 марта, в театре-студии «Грань» состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Международному  дню театра и 50-летию новокуйбышевкого тетра. События отметили показом премьеры этого сезона  –  спектакля по пьесе Евгения Шварца «Дракон». Вместе с земляками спектакль оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Нынешний театральный сезон  –  юбилейный для «Грани»: 12 ноября 2020 года театру-студии, известному не только в Самарской области, но и в театральной среде всей страны, исполнилось 50 лет. День рождения театр отмечает в эту дату не случайно: в этот день родилась основатель театра Эльвира Дульщикова. Именно она в 1970 году возглавила драматическую студию в местном ДК и заложила основы, благодаря которым театр превратился из любительской студии в профессиональную труппу.

На новый этап развития театр вышел в 2011 году, когда его возглавил Денис Бокурадзе. Именно он завершил становление театра как профессионального учреждения с уникальным стилем и эстетикой, сформировал высококлассный театральный коллектив, ставший лауреатом различных премий, в том числе «Золотой маски».

Во многом благодаря театру Новокуйбышевск, город нефтяников и химиков, превратился в значимый культурный, театральный центр нашего региона. С 2001 года здесь проходит всероссийский театральный фестиваль «ПоМост», а также дважды проводил свою программу Российский Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска».

Поздравляя театральный коллектив с юбилейным сезоном и профессиональным праздником, Губернатор, руководитель Комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область гордится «Гранью». Он подчеркнул, что новых творческих побед театральному коллективу поможет достичь новый дом, который должен появиться уже в ближайшие годы.

Сейчас театр занимает небольшое помещение, которое не позволят воплотить все художественные задумки. Кроме того, маленький зрительный зал не дает возможности  собирать всех поклонников театра, которых с каждым годом становится больше, на спектакли.

«Мы сегодня обсудили ход исполнения проекта по строительству нового здания театра-студии «Грань». Рассчитываю, что в этом году проектные работы будут завершены, и мы приступим к его реализации», – акцентировал внимание Глава региона. 

Губернатор подчеркнул, что строительство  нового здания театра обязательно должно вестись с одобрения новокуйбышевцев. 

«Важно, чтобы этот проект объединил людей. Надеюсь, поклонники театра сделают все, чтобы проект объединил всех горожан, чтобы театр засверкал новыми гранями», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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