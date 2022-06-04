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 Дмитрий Азаров поблагодарил региональные СМИ за профессиональную работу

4 июня 2022 14:45
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С журналистским сообществом на празднике пообщался Губернатор Дмитрий Азаров.

В субботу, 4 июня, в Струковском саду областной столицы в 27-й раз прошел традиционный фестиваль «Пресса-2022», который был организован Самарским областным отделением Союза журналистов России при поддержке Правительства региона и Администрации городского округа.

Участие в фестивале приняли ведущие информационные агентства, телеканалы, радиостанции, печатные и интернет издания, студенческие и молодежные СМИ региона. С журналистским сообществом на празднике пообщался Губернатор Дмитрий Азаров.

«Это важная, неотъемлемая традиция нашего самарского журналистского сообщества. И несмотря ни на какие сложности, которые мы испытывали в связи с пандемией, фестиваль не прерывался – он был в наших сердцах и душах. А сегодня мы вновь собрались в этом историческом Струковском парке для того, чтобы продемонстрировать, что мы вместе, – поприветствовал представителей СМИ Глава региона, открывая фестиваль. – Действительно, журналистское братство ты чувствуешь всегда, когда общаешься с одной или с другой телекомпанией, газетой, интернет-изданием. Конечно, это журналистское братство сегодня в полной мере ощущается и на Донбассе».

Важно отметить, что у каждого фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя изюминка. Например, в 2017 году он носил «футбольный» акцент и был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, в 2018 году – 100-летию областного Союза журналистов, в 2019 году – Году театра в России.

В этот раз фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным. Именно поэтому на каждой площадке – всего их более 20 – жителей и гостей областной столицы встречали творческие коллективы в национальных костюмах.

«Я очень рад, что в этом году фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России. Хочу поблагодарить и организаторов, и наши замечательные коллективы, которые украсили этот праздник многообразием народов самарской земли – люди разных национальностей, объединенные общей родиной, традициями, братским отношением друг к другу, заветами предков. Уверен, что это единство мы пронесем через века и передадим новым поколениям юных граждан страны», – отметил Глава региона.

Безусловно, слова благодарности прозвучали и в адрес журналистов Самарской области, которые с честью, достоинством и ответственностью выполняют свои профессиональные обязанности, противостоят информационной войне, развязанной в отношении России.

«Благодарю тех, кто противостоит вранью и фейкам, честно делает свое дело, вселяет уверенность в нашу победу, во всех жителей Самарской области, во всех наших сограждан. Я думаю, что в этой информационной войне мы точно победим, как и всегда побеждали. И, конечно, эту уверенность мне дает тот профессионализм, та ответственность, которые есть в каждом журналисте. Я благодарю вас за вашу работу, за то, что встаете на защиту интересов нашей страны, ее суверенитета и наших традиций», – обратился к участникам фестиваля Дмитрий Азаров. Особые слова признательности он адресовал ветеранам журналистики.

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поблагодарила руководителя региона за открытость и всестороннюю поддержку профессионального сообщества. «Все эти годы мы вместе – это журналисты и жители самарской губернии. Так было, так есть и, я уверена, так будет всегда, – отметила она. – Плоды работы нашего Губернатора видны всем благодаря профессиональным журналистам, их ежедневному труду. Времена сейчас непростые, но мы всегда рядом, готовы честно и открыто говорить о происходящих событиях».

Губернатор подчеркнул, что такие фестивали объединяют людей, стирая границы между телеведущими, корреспондентами, фотографами и зрителями, читателями. «Вместе, объединив усилия, мы преодолеем все сложности, и наша страна, наша Самарская область будет краше и сильнее. В этом нет никаких сомнений, потому что мы своих не бросаем и любим нашу великую Родину – Россию», – уверен Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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