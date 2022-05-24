Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»

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В понедельник, 23 мая, во Дворце спорта в Самаре состоялась церемония закрытия XXX «Российской студенческой весны». Победителей и лауреатов Студвесны наградили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Губернатор Дмитрий Азаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий. Фестиваль стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату своего проведения. Частью невероятного праздника молодежи и творчества стали сотни тысяч жителей Самарской области.

XXX «Российская студенческая весна» объединила 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также делегации ДНР и ЛНР. Конкурсанты выступали по 10 творческим направлениям, всего по программе было представлено 1327 конкурсных работ – это стало абсолютным рекордом за всю 30-ти летнюю историю фестиваля. Впервые Студвесна вышла за рамки закрытых сценических площадок – конкурсные выступления могли бесплатно посетить все жители и гости Самары. Кроме того, были организованы два «Фестивальных городка» с разнообразными интерактивными, выставочными и образовательными зонами, ежедневно проходили выступления музыкальных и творческих коллективов. Всего за дни проведения Студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а «Фестивальные городки» – порядка 650 тысяч человек.

Такой формат проведения фестиваля, предложенный и реализованный регионом, был высоко оценен первым руководителем Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, который 23 мая посетил церемонию закрытия Студвесны: «На дни фестиваля Самара точно стала главной молодежной столицей нашей страны и не только нашей страны».

В ходе церемонии закрытия «Российской студенческой весны» Сергей Кириенко поблагодарил Самарскую область и всех организаторов за высочайший уровень проведения мероприятия. «Хочу сказать огромное спасибо организаторам за прекрасное проведение ХХХ юбилейной Студенческой весны. Справедливо, что в свой юбилей Студвесна вернулась на историческую Родину – в Самару, - сказал первый руководитель Администрации Президента РФ. - Спасибо вам, ребята, за то, что вы очень бережно, творчески не просто сохраняете, но и развиваете традиционную культуру, представляя каждый свой регион. Главное богатство нашей страны – это талант людей, это уникальные традиции и культура 196 национальностей и этнических групп, которые живут на пространстве нашей огромной страны. Благодаря вам эти традиции и культура не просто живут - они развиваются».

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что XXX «Российская студенческая весна», блестяще проведенная в Самаре, стала большим событием: «Фестиваль стал большим событием, а Самара - его родным домом, не только, потому что 8 раз из 30 - ти, а если считать Тольятти, то 9 раз принимала этот фестиваль, но и по отношению, подходу и вниманию к молодежным проблемам и организации этого замечательного события. Я надеюсь, что и Приволжский округ является домом для Студвесны, хотя бы потому что из 30-ти раз 18 раз Приволжский федеральный округ, его регионы и города принимали этот фестиваль. Я хочу вспомнить прошлый год, когда в Нижнем Новгороде закрывали фестиваль и передавали эстафету Самаре. Все было замечательно организовано: уровень и эмоции были запредельные, и хотелось, чтобы этот уровень был поддержан. Реальность превзошла все надежды и ожидания. Огромное спасибо организаторам и Самарской области за этот фестиваль. Но самое главное – это, конечно, вы, ребята. Окунувшись в эту атмосферу, я понял, что вы можете все!»

Дмитрий Азаров, подводя итоги фестиваля, подчеркнул, что главные победителя Студвесны – жители Самарской области. «Мы задумывали этот фестиваль как общегородской праздник. Открытые площадки, открытый вход, два фестивальных городка. Это колоссальный драйв на улицах города. Все это было не только для гостей фестиваля, но прежде всего – ради жителей Самарской области. В орбиту Студвесны были вовлечены практически все жители региона. Чтобы они могли зарядиться этой энергией, увидеть, как прекрасна наша страна, главное богатство которой – люди», - сказал Губернатор.

Глава региона отметил, что Студвесна в Самаре позволила гостям со всей России познакомиться с регионом и его уникальностью, почувствовать единение на самарской земле. «Я очень надеюсь, что, уезжая, вы увезете частичку нашей самарской души. И, конечно же, приедете к нам вновь, - сказал Губернатор, обращаясь к участникам Студвесны, - Познакомившись с нашим регионом, с людьми, которые живут здесь, и с командами со всей России, мы еще раз почувствовали удивительное единство. И мы постарались, чтобы вы почувствовали, как вы нужны Родине. Вместе мы непобедимы!».

Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий выразил мнение, что Самара на время проведения Студвесны стала площадкой, объединившей молодых, творческих и инициативных ребят со всей страны: «Шесть дней в Самаре мы наслаждались творчеством, креативными идеями, способностью наших участников совместить богатство отечественного культурного наследия и народных традиций со свежим взглядом молодых на мир».

В рамках церемонии закрытия XXX «Российской студенческой весны» состоялся гала-концерт и объявлены победители в различных номинациях фестиваля. Так, по результатам общекомандного зачета гран-при получила команда Саратовской области. Первое место – Красноярский край, второе место – Самарская область, третье место – Пермский край.

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте https://studvesna.ruy.ru/

В заключение торжественной церемонии закрытия фестиваля Дмитрий Азаров передал кубок Студвесны Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину – именно Пермь примет следующий фестиваль «Российская студенческая весна» в 2023 году.

Напомним, что XXX «Российская студенческая весна» проводилась в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря Губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона поддержал инициативу творческой молодежи и помог отстоять заявку губернии на федеральном уровне. Дмитрий Азаров подчеркнул, что XXX «Российская студенческая весна» стала яркой и незабываемой страницей в истории Самарской области: «Мы будем вспоминать этот фестиваль, гордиться, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну. Немного сожалею, что она уезжает. Но я уверен, что Студвесна здесь зарядилась нашей волжской, самарской энергией и дальше будет развиваться. Будет еще ярче и красочнее, будет такой же прекрасной, как наша великая родина – Россия!».