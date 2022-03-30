Дмитрий Азаров: «Культура может стать духовным оружием в формировании скреп, связывающих народы России»

137

В Москве 30 марта состоялось заседание Госсовета по культуре под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на котором обсудили возможности популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций и самобытности народов России, а также подвели первые итоги реализации федерального проекта "Пушкинская карта".

Отдельно члены комиссии обсудили вопросы отражения в культурной повестке вопросов патриотизма, гражданственности, многонационального единства.

В заседании приняли участие помощник Президента Игорь Левитин, министр культуры России Ольга Любимова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, народная артистка России Илзе Лиепа, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также представители регионов, госучреждений культуры и профильных общественных организаций. Из 88 членов комиссии присутствовали 79.

Дмитрий Азаров отметил, что первое заседание комиссии Госсовета по культуре в этом году проходит в год, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России.

Губернатор напомнил, что сейчас непростое время, и в такие дни особенно остро осознается значимость нашего исторического пути, духовной и культурной самобытности, восприятия себя как единого целого со своей страной. По словам Дмитрия Азарова, на страже традиционных ценностей нашего многонационального государства, формирования взглядов, идеалов, убеждений граждан всегда стояла культура. И закономерно, что в самые сложные для страны времена культура принимает на себя один из первых ударов, роль ее значительно возрастает.

Дмитрий Азаров также напомнил о недавней встрече Владимира Путина с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства, культуры. Глава государства сказал, что сегодня культура отмены в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. С концертных афиш сейчас вычёркиваются имена Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские питатели, «отменяются» Достоевский и Толстой.

В этой связи Дмитрий Азаров отметил:

«Сегодня с обновленной силой должны звучать темы патриотизма, гражданственности, многонационального единства. Культура может стать духовным оружием в формировании скреп, связывающих народы России. На прошлом заседании комиссии мы уделили особое внимание теме воспитания патриотизма и гражданского сознания. Кстати, мы единственная комиссия, которая тему патриотизма вынесла в повестку своего заседания. Сегодня в продолжении этой темы приглашаю всех к разговору о необходимости сохранения культурных традиций, культурного многообразия и самобытности народов России».

Помощник Президента Игорь Левитин отметил, что в новых условиях, после наложения санкций на Россию, действует комиссия под председательством главы кабмина Михаила Мишустина. Она рассматривает все оперативные предложения от представителей разных сфер деятельности. Он напомнил, что вышел Указ Владимира Путина о расширении полномочий губернаторов в реализации поставленных перед регионами задач.

«Оперативные предложения будут переданы Правительству и на следующей неделе рассмотрены комиссией под руководством Михаила Мишустина. Если есть необходимость изменить законодательство, мы параллельно будем проводить эту работу с комитетами Госдумы, которые подготовят изменения вместе с Советом Федерации. Уверен, что вам есть что рассказать и предложить Президенту»,- подчеркнул Игорь Левитин.

Министр культуры России Ольга Любимова поблагодарила коллег, отметив, что профильная комиссия Госсовета стала надёжным партнёром Министерства в разработке и принятии важных решений в сфере культуры, а также в выработке методических подходов и оценки показателей национального проекта «Культура». Особое внимание Министр уделила реализации проекта «Пушкинская карта», отметив первые результаты посещения по карте кинотеатров.

Фото: СОВА