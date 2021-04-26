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28 апреля в 12:00 в муниципальном ДК «Победа» состоится творческое мероприятие, на котором подведут итоги конкурса татарской поэзии. Для ее почитателей 2021 год знаменателен – отмечаются 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля и 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая.

Для удобства конкурсантов, с учетом пандемии, организаторы предусмотрели как очный тур, так и онлайн-формат. Учащиеся школ готовили свои выступления и подавали соответствующие заявки через классных руководителей. Участники конкурса в онлайн-формате записывали видеовыступления и присылали их в адрес организаторов.

К рассмотрению жюри принимало стихи вышеназванных поэтов как на языке ориганала (татарском), так и их переводы на русский язык, а также песни на их стихи и стихи других авторов, посвященные Мусе Джалилю и Габдулле Тукаю. Кроме того, соискатели представили на суд жюри театрализованные постановки и рисунки к произведениям поэтов.

Победители и лауреаты конкурса под девизом «Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах» получат дипломы и подарки.

Вход на мероприятие свободный.