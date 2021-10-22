Чапаевская цирковая студия «Каскад» получила новый реквизит

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В этом году благодаря реализации нацпроекта «Культура» народный коллектив — цирковая студия «Каскад» — стал одним из победителей конкурсного отбора и был поощрен грантом в размере полумиллиона рублей. Теперь у самодеятельных артистов появляется новый реквизит, сообщает «Чапаевский рабочий».

Первым делом «испытали» репетиционный ковер и остались довольны. Он удобен для акробатов и гимнастов.

Анастасия Бутяева занимается в коллективе уже 10 лет:

"Конечно, когда мы с ребятами увидели новый реквизит, нам тут же захотелось все опробовать. Сначала я взяла в руки мячи для жонглирования, выполнила несколько несложных упражнений. Могу сказать, что мячи очень удобные и мягкие. Оценили мы и качество моноцикла и катушек. Но так как мой профиль — воздушная гимнастика, меня, конечно, больше всего интересовали воздушные полотна. Думаю, теперь уровень наших выступлений будет еще выше".

Руководитель студии Лариса Евдокимова рассказала, что, когда ее воспитанники увидели цирковые снаряды, тут же стали предлагать интересные идеи, трюки для будущих номеров:

"Сегодня в «Каскаде» занимается около ста человек — это четыре группы. Надо заметить, что пришло много способных ребят, у которых виден потенциал, которые не боятся трудностей. Поэтому хочется выразить огромную благодарность учредителям и организаторам конкурсного отбора за такую поддержку и внимание к самодеятельным коллективам Самарской области", сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: предоставлено НКЦС "Каскад"/СОВА