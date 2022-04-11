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Чапаевск вновь соберет друзей на фестиваль имени Виктора Карабаненко

11 апреля 2022 11:49
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Чапаевск вновь соберет друзей на фестиваль имени Виктора Карабаненко

16 апреля 2022 года в Чапаевске, в ДК им. А.М. Горького (ул. Орджоникидзе, 18), пройдет XI областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко. Он традиционно приурочен к Международному дню цыган и стал знаковым событием не только для Чапаевска, но и для всей Самарской области.

Организаторы фестиваля: государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов», МКУ «Департамент культуры и молодёжного развития администрации городского округа Чапаевск», МБУ «Ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной политики» г.о. Чапаевск, муниципальное бюджетное учреждение «Социокультурный досуговый комплекс» г.о. Чапаевск при поддержке Департамента внутренней политики Самарской области и общественной организации Русский Культурно-просветительный Центр «НАСЛЕДИЕ» г.о. Чапаевск.

Межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко проводится в Чапаевске с 2010 года. Он знакомит зрителей с богатством культурных традиций нашей страны, которые символизируют неразрывную историческую связь всех проживающих в ней народов. Его цель - укрепление межнационального согласия, воспитание культуры межнационального общения, дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в Самарской области.

Межнациональному фестивалю присвоено имя Виктора Карабаненко, который был председателем чапаевского филиала цыганской организации «Романо Траё» и первым президентом «Межнационального общественного центра» г.о. Чапаевск. Деятельность Виктора Васильевича во многом определила развитие цыганской культуры в Самарской области, он много сил и времени уделял развитию творческих способностей цыганских детей, чтобы каждый из них нашел свое место в обществе.

В 10.00 в фойе начнется работа выставок и интерактивных площадок. В рамках фестиваля будут работать выставки декоративно-прикладного творчества, национальных головных уборов и кукол в национальных одеждах, музыкальных инструментов народов Самарской области. Гости и зрители праздника смогут сделать красочные фотографии в интерактивной фотозоне с кибиткой под названием «Кочевой народ», познакомиться с коллекцией одежды «От Руси до России», увидеть выставку Краеведческого музея г. Чапаевска «Давайте дружить народами» и фотовыставку «Многонациональная губерния».

В 12.00 состоится торжественное открытие мероприятия и концерт творческих коллективов Самарской области. В фестивале традиционно примут участие творческие коллективы Самарской области, представляющие разные национальности: цыгане, русские, татары, армяне, немцы, белорусы, мордва, чуваши, башкиры, азербайджанцы, казахи, таджики и другие. Примечательно, что в концертной программе запланировано выступление цыганского ансамбля «Кхаморо» под руководством Роберта Домбровского - сына Виктора Карабаненко, в честь которого и назван фестиваль.

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