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Бывший министр культуры предложил ввозить в Россию зарубежные фильмы по параллельному импорту

5 июля 2022 16:44
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Бывший министр культуры предложил ввозить в Россию зарубежные фильмы по параллельному импорту

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству (бывший министр культуры) Михаил Швыдкой предложил схему по спасению российских кинотеатров.

По его мнению, стоит рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента. Он подчеркнул, что эти механизмы не являются пиратством, так как «показываются фильмы – отчисляются деньги. Это как с нашим долгом: деньги есть, а брать не хотят».

Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, потому что иначе будет не оправдываться российское кино, не окупаться, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании, как угодно это можно называть, но это один из вариантов.

 

— заявил Швыдкой

Также спецпред отметил, что для заполнения кинотеатры в России необходимо снимать 200-250 фильмов в год, а сейчас снимается около 160. Плюс ко всему, надо вкладывать средства в производство российских картин, сообщает Интерфакс.

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