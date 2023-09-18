Большинство школьников стали больше читать книги за последний год

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ТАСС опубликовал совместное исследование MAXIMUM Education и Литрес о том, насколько активно сейчас читают школьники и что именно им нравится читать.

Согласно результатам опроса, фэнтези и фантастику выбрали 17% опрошенных, по 14% ответили, что предпочитают читать классическую литературу и детективы, 13% любят современную прозу, а 11% — комиксы, мангу, маньхуа и манхву. Также 8% отметили, что их любимый жанр — ужасы и мистика, а любовные романы читают 7%.

Говоря о любимых литературных направлениях, большая часть школьников выделили художественные книги, 14% предпочитают научно-популярные произведения, а 41% любят и то, и другое.

При выборе книги четверть опрошенных (25%) ориентируются только на собственные предпочтения, однако 17% прислушиваются к друзьям, а 16% — к семье. 10% обращают внимание на рекомендации книжных блогеров и критиков, по 9% респондентов отметили, что им важно мнение учителей и блогеров, а 8% читают то, что советуют известные личности.

Половина опрошенных тратит на покупку книг до 500 рублей в месяц, четверть — от 600 до 1000 рублей, а 15% — от 1100 до 3000 рублей. 2% платят за чтение сумму от 3100 до 5000 рублей в месяц, а 4% тратят более 5000 рублей на книги.

За последний год все опрошенные читали книги. 1-2 произведения прочитали 11%, 3-5 книг — 36%, от 6 до 10 книг — 20%, а 33% респондентов осилили больше 10 книг за последние 12 месяцев.

Для 18% школьников чтение или прослушивание книг — это способ развлечься и интересно провести время. 17% делают это с целью расширить кругозор и словарный запас, 15% — чтобы отвлечься от повседневных дел, а 14% получают от чтения позитивные эмоции. При этом 13% отмечают, что книги развивают воображение и учат креативно мыслить. Также школьники ответили, что книги нужно читать, чтобы лучше учиться в школе (5%) или чтобы понимать, как устроен мир вокруг (5%), а также чтобы понимать людей и находить с ними общий язык (5%). 2% также считают, что чтение книг дает понимание, какие события привели к современной обстановке.

Те, кто, напротив, не любит читать книги, ответили, что это занятие их не привлекает, поскольку они не встречали произведений, которые бы их зацепили (24%) или же считают, что чтение занимает слишком много свободного времени (22%). Также среди причин нежелания читать указывали невозможность сосредоточиться на чтении (18%), давление учителей и родителей, которое только отталкивает (16%), отсутствие интересных тем в литературе (10%), а также сложность языка, которым пишут авторы (8%).

При этом большая часть опрошенных (89%) считают, что чтение и прослушивание книг положительно повлияют на их обучение и карьеру.

Также школьники рассказали о том, насколько активно они читают летний список литературы. Выборочно этот список читают 43%, прочитывают полностью 17%, большую его часть — 18%, а 22% не читают совсем.