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Более 700 танцоров «серебряного» возраста из 12 регионов России приняли участие в «Самарских сезонах 2024»

25 ноября 2024 21:57
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Более 700 танцоров «серебряного» возраста из 12 регионов России приняли участие в «Самарских сезонах 2024»

В Самаре прошел Гала-концерт X открытого межрегионального фестиваля-конкурса по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов «Самарские сезоны 2024». Он состоялся по инициативе Самарского Дворца ветеранов и при поддержке Администрации города Смара. Мероприятие направлено на поддержку института семьи и популяризацию традиционных ценностей и поддержанию активного и здорового образа жизни людей «серебряного» возраста. 

«В Самару приехали представители 12 регионов России, которые по-настоящему увлечены любовью к танцу. Они стремятся не только показать свое творчество новым зрителям, но и узнать оценку своего мастерства от профессионалов. Участники смогли увидеть работы соперников, познакомиться с новыми коллективами. Поддержка танцевальной культуры среди людей старшего поколения важна. Она помогает поддерживать физическую форму и служит источником хорошего настроения, позитивных эмоций», – подчеркнула директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова. 

В Гала-концерте X открытого межрегионального фестиваля-конкурса по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов «Самарские сезоны 2024» приняли участие 717 человек из 12 регионов России: Республика Башкортостан, Чувашская республика, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская, Нижегородская, Кировская, Ульяновская, Пензенская, Волгоградская, Пермская, Саратовская области. Отборочный тур проходил по пяти номинациям, победителями в которых стали: 
 

– «Во имя Победы» (танцы на патриотическую тематику и музыку военных лет); 

– Европейский классический танец; 

– Танцы народов мира; 

– Латиноамериканский танец; 

– Современная хореография (модерн, диско, народно-стилизованный танец). 
 

Компетентное жюри определило лауреатов I, II и III степени в каждой номинации и назвало обладателя ГРАН-ПРИ. Им стал хореографический коллектив ветеранов «Гармония», (г. Набережные Челны, Республика Татарстан). 
 

«Отрадно, что в этом году Самара принимала коллективы из различных регионов России. Основной темой стала важная дата – 80-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Как председатель жюри отмечу, что были оригинальные постановки, хорошее исполнение и выбрать лучших из лучших было сложно, но мы это сделали. С каждым годом растет уровень выступлений, исполнительское мастерство артистов», – подчеркнула заслуженный работник культуры Самарской области, председатель жюри Лариса Карячкина
 

Напомним, что фестиваль-конкурс по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов «Самарские сезоны» проводится Самарским Дворцом ветеранов в рамках проекта «Танец без границ» с 2014 года и посвящён Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

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