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Благотворительный концерт «STABAT MATER. Звуки и краски души» состоится в Тольятти

12 ноября 2021 12:58
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Благотворительный концерт «STABAT MATER. Звуки и краски души» состоится в Тольятти

28 ноября 2021 года в 16.00 в Филармонии Поволжского православного института (г. Тольятти) коллектив ARTISSIMО-GROUP (г. Москва) представит КОНЦЕРТ-ПОГРУЖЕНИЕ «STABAT MATER. Звуки и краски души», который организован при участии Камерного оркестра Детской центральной музыкальной школы (г. Самара) и по благословению ректора Института, протоиерея Димитрия (Лескина).

Непревзойдённая кантата Дж.Б.Перголези в исполнении оперных певиц Елены Наказной и Елены Крыловой в сопровождении интерактивной галереи живописи
XIII-XVIII веков (Леонардо да Винчи, С.Ботичелли, Ф.Анджелико и др.) погрузит Вас в ТЫСЯЧЕЛЕТНЮЮ МОЛИТВУ STABAT MATER. 

Вход на концерт по пригласительным, пожертвования направлены на сбор средств в целях покупки БОЛЬШОГО КОНЦЕРТНОГО ОРГАНА для Филармонии Поволжского православного института им. Святителя Алексия, Митрополита Московского, которая в 2021 году отмечает 5-летие с момента своего открытия. 

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