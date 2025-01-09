Библиотека Сызрани признана одной из лучших в России

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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Золотая полка-2024». В этом году в конкурсе приняли участие библиотеки нового поколения, открытые в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». На конкурс было подано 89 заявок из 46 регионов России.Модельная библиотека-филиал № 1 вошла в тройку лидеров в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки». Открытая в сентябре 2023 года после обновления, она стала четвертой модельной библиотекой в Сызрани.

В этом году библиотека отметила 105 лет с момента основания.

Поздравляем коллектив библиотеки с высокой наградой!

Фото: Минкульт Самарской области