Балет «Фортепианный концерт» САТОБ включен в две номинации премии «Золотая Маска»

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Балет Самарского академического театра оперы и балета «Фортепианный концерт» дважды номинирован на российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» (сезон 2020-2021).

Одноактный балет Максима Петрова в составе вечера «Самара Шостакович Балет I» претендует на главную театральную премию страны в номинациях «Балет/Спектакль» и «Балет – современный танец/Работа балетмейстера-хореографа».

Самарский театр оперы и балета – единственный театр в нашем регионе, который попал в шорт-лист премии в этом сезоне.

Самарский театр оперы и балета уже был удостоен «Золотой Маски» за работу художника по костюмам Татьяны Ногиновой в балете «Бахчисарайский фонтан».

Фото: САТОБ