Авторов патриотических песен из Самарской области приглашают на всероссийский конкурс Музея Победы

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До 15 марта авторы патриотических песен могут прислать заявки на участие во всероссийском конкурсе фестиваля "Журавли Победы". Его организатором стал московский Музей Победы.

На конкурс уже поступили сотни произведений почти из 50 регионов страны. Среди участников есть как заслуженные артисты и работники культуры России, члены Союза писателей, артисты эстрады, так и очень достойные начинающие авторы и композиторы. Возраст конкурсантов в этой номинации не ограничен, а самому молодому автору - 13 лет.

Победители смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии, и их песни услышат вся страна. От конкурсантов ждут песен, в которых звучит тема подвига и долга перед страной, говорится о непреходящих ценностях. Эти музыкальные произведения должны объединять людей и сохранять связь между поколениями.

Подробнее об условиях участия в отборочных турах можно узнать на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/ online-programs/competition/ festival-zhuravli-pobedy/.

Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.