Автор из Тольятти вышел в финал песенного конкурса «Родники-2024»

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Большое жюри всероссийского конкурса «Родники» под председательством Народного артиста России Олега Газманова подвело итоги конкурса новых русских песен «Родники – 2024». Из 1862 присланных на конкурс композиций были отобраны 24, которые стали финалистами в 6 номинациях: «Исполнение», «Музыка», «Песни с фронта», «Песня», «Текст», «Народное голосование».

Среди финалистов в номинации «Песня» произведение тольяттинского композитора Владимира Вастьянова – «Мой дом».

Финал конкурса пройдет в Нижнем Новгороде, 4 ноября 2024 года в День народного единства. Номинанты выступят на одной сцене с идеологом и художественным руководителем проекта Олегом Газмановым, а также другими звездами российской эстрады.

«4 ноября в День России, в Нижнем Новгороде я исполню нашу с моим родным братом Максимом песню, которая называется Мой дом. Конечно, эта песня написана про наш родной дом, двор на улице Жилина в Тольятти. Но мы постарались написать так, чтобы в этой песне каждый слушатель узнал именно свой родной дом и двор. Вспомнил своих родных и близких, и тех, кого с нами уже нет», - отметил Владимир Вастьянов, поэт, композитор, шоумен, солист ВИА Санитары, финалист национального проекта Родники, лауреат международного конкурса Автора, продюсерского центра Игоря Матвиенко.

Сегодня «Родники» – это открытая площадка для всех, кто создает и поет песни: композиторов и поэтов, музыкантов и аранжировщиков, сольных исполнителей и музыкальных коллективов, профессионалов и любителей. В каталоге «Родников» уже 20 тысяч авторских произведений. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ)

«Участие в таком конкурсе особенно приятно мне, как региональному артисту, потому как является хорошим трамплином в мир большого шоу-бизнеса. Конечно, предстоит очень много работы. Необходимо хорошо подготовиться к финалу, предстоит работа с режиссерами-постановщиками, с педагогами, с художниками по костюмам. Я не испытываю страха от предстоящего участия в финале, потому как уже достаточно много лет работаю на сцене в составе ВИА "Санитары", в том числе на одной сцене со звездами первой величины, на очень большие аудитории. Однако легкое волнение из-за высокой ответственности есть. Во-первых предстоит представить родной Самарский край, во-вторых не часто приходится петь свои авторские песни звездам эстрады, в третьих в финал отобраны достаточно сильные песни и хорошие исполнители, борьба за призовые места будет очень напряженной. Но самое главное даже не победа, самое главное, чтобы наши песни звучали для людей, потому что они несут светлое, несут добро!» - подчеркнул Владимир Вастьянов.