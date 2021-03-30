Авиакомпания «Россия» и Nikon проводят конкурс фотографий в Instagram

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Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», совместно с Nikon, одним из ведущих разработчиков и производителей фото- и видеотехники, объявляют о старте творческого конкурса среди профессионалов и любителей фотографии. Тема конкурса — «Россия в моих фото».

Фотография должна быть историей, рассказывающей о нашей стране, ее известных и еще не изученных местах, снимок — это демонстрация любви ее жителей к каждому уголку огромной России. Конкурсные работы призваны восхищать, удивлять, мотивировать зрителей к путешествиям по своей родине.

Для участия в конкурсе участнику необходимо разместить на собственной и регулярно обновляемой странице в сети Instagram публикацию фото, сделанную самостоятельно в путешествиях по России, отметив пост хештегом #РоссияВМоихФото . Конкурс проходит с 29 марта по 18 апреля 2021 года. С условиями и полными правилами можно ознакомиться на странице конкурса.

Присоединяйтесь к конкурсу, делитесь фотовоспоминаниями из своих путешествий: разные уголки нашей необъятной России, природные красоты, городские объекты и др. Снимки могут содержать изображения пейзажей, архитектурных памятников, исторические места, урбанистические зарисовки и т.д.

Главный приз конкурса — сертификат на два лица, дающий право совершить бесплатный перелет экономическим классом по России. Финалисты конкурса получат возможность участия в мастер-классе с амбассадором Nikon, фотоаппаратуру компании и сувенирную продукцию от «России». Победители будут объявлены на странице авиакомпании в сети Instagram.