«Ассамблея народов Самарской области» стала одним из победителей Конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив

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Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» при поддержке министерства культуры Самарской области, Департамента внутренней политики Самарской области и государственного казённого учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» стала одним из победителей Конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году с социальным проектом «Фестиваль молодёжного интернационального самодеятельного творчества «АРТ-ЭТНОМИКС».

Цель этого проекта – создание и дальнейшее развитие формы сохранения, популяризации и освоения молодежью многонационального содержания художественной культуры народов, проживающих в Самарской области. Актуальность проекта усиливается тем, что его реализация запланирована на 2022 год, который объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Уникальность проекта состоит в предложении творческим коллективам и отдельным исполнителям освоить и представить в Программе Фестиваля культурные достижения не только своего, а и других народов, проживающих на территории Самарской области. Это позволит участникам не только знать о существовании других этнических культур, но и приобрести в собственный творческий багаж их ценности и достижения, понимать их глубину.

22 и 23 октября 2022 года в Нефтегорске, Сергиевске, Чапаевске, посёлке Кинельском и в Тольятти прошли концерты - межмуниципальные этапы и Самарский городской этап Фестиваля «АРТ-ЭТНОМИКС».

22 октября в Нефтегорском межпоселенческом культурно-досуговом центре «Нефтяник» прошёл межмуниципальный этап молодёжного интернационального фестиваля-конкурса «АРТ-ЭТНОМИКС» среди южных муниципальных образований Самарской области: Нефтегорского, Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Красноармейского, Пестравского, Хворостянского районов. На конкурс поступило около 50 заявок от желающих продемонстрировать свои творческие таланты, 17 из них выступили очно на сцены, остальные заявки были рассмотрены в видеоформате заочно. Концертные номера исполнялись и оценивались членами жюри по пяти номинациям: песня (индивидуальное исполнение), танец (индивидуальное исполнение), песня (коллективное исполнение), танец (коллективное исполнение), песня (индивидуальное исполнение) с элементами танца. По результатам оценок нефтегорского межмуниципального оргкомитета-жюри под председательством заведующего нефтегорским Межмуниципальным культурно-досуговым центром «Нефтяник» О.И. Рыбаковой, в областной этап Фестиваля прошли шесть участников – победителей нефтегорского этапа: вокалисты В.Карпова, К.Крутикова, А.Биимбетова, В.Вольская, А.Закиров, а также вокальная группа «Мята».

22 октября в Сергиевском районном доме культуры «Дружба» прошёл межмуниципальный этап молодёжного интернационального фестиваля-конкурса «АРТ-ЭТНОМИКС» среди северных муниципальных образований Самарской области - муниципальных районов Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский. На конкурс поступило около 50 заявок от желающих продемонстрировать свои творческие таланты, 20 из них выступили очно на сцене, остальные заявки были рассмотрены в видеоформате заочно. Концертные номера исполнялись и оценивались членами жюри по четырём номинациям: песня (индивидуальное исполнение), песня (коллективное исполнение), танец (коллективное исполнение), песня (коллективное исполнение) с элементами танца. По результатам оценок сергиевского межмуниципального оргкомитета-жюри под председательством руководителя Управления культуры, туризма и молодёжной политики м.р. Сергиевский О.Н. Николаевой, в областной этап Фестиваля прошли шесть участников – победителей сергиевского межмуниципального этапа: народный хореографический коллектив «Сергиевский сувенир» (Сергиевский районный дом культуры «Дружба»), народный ансамбль народной песни «Славица» (Сергиевский районный дом культуры «Дружба»), детский ансамбль «Славушки» (ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 Сергиевска), детский ансамбль казачьей песни «Вечора» (Пестравский район, село Марьевка), Трифонова Дарина (детская музыкальная школа посёлка Суходол м.р. Сергиевский) и Сараджян Арсен (Сургутский сельский дом культуры м.р. Сергиевский).

22 октября во Дворце культуры имени А.М. Горького в городском округе Чапаевск прошёл чапаевский межмуниципальный этап Фестиваля «АРТ-ЭТНОМИКС» среди центральных муниципальных образований Самарской области - городских округов Новокуйбышевска и Чапаевск и муниципального района Волжский. На конкурс поступило около 40 заявок от желающих продемонстрировать свои творческие таланты, 15 из них выступили очно на сцене, остальные заявки были рассмотрены в видеоформате заочно. Концертные номера исполнялись и оценивались членами жюри по четырём номинациям: песня (индивидуальное исполнение), песня (коллективное исполнение), танец (коллективное исполнение), танец (индивидуальное исполнение) с элементами танца. По результатам оценок чапаевского межмуниципального оргкомитета-жюри под председательством президента чапаевского городского русского национально-культурного центра «Наследие» Н.В. Широковой, в областной этап Фестиваля прошли шесть участников – победителей чапаевского межмуниципального этапа: хореографический коллектив «Грация» (МБУ ДО «Детская школа искусств №2 «Гармония» г.о. Чапаевск), Голина Елизавета (МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск), народный коллектив школа танца «Антре» (МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск), солистка народного коллектива эстрадного вокала «Альфа» Овсепян Анаит (МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск), образцовый фольклорный ансамбль «Забава» (МБУ ДО «Детская школа искусств №2 «Гармония» г.о. Чапаевск) и цирковая студия «Каскад» (МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск).

23 октября межмуниципальный этап молодёжного интернационального Фестиваля «АРТ-ЭТНОМИКС» прошёл во Дворце культуры посёлка Кинельский - среди восточных муниципальных образований Самарской области: коллективов и солистов из городских округов Кинель, Отрадный, Похвистнево, и из муниципальных районов Кинельский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Богатовский, Борский. Из более, чем 50 заявок, поступивших на конкурс, 12 были представлены выступлениями в очном формате, а остальные на записанных на видео выступлениях – в заочном формате. Номера на концерте были оценены по пяти номинациям: песня (индивидуальное исполнение), танец (индивидуальное исполнение), песня (коллективное исполнение), танец (коллективное исполнение), песня (коллективное исполнение) с элементами танца. По окончании конкурса председатель оргкомитета-жюри кинельского межмуниципального этапа композитор, поэт, автор-песенник Д.Л. Леонова назвала имена участников-победителей конкурса, которые проходят в областной этап. Ими стали: казахский ансамбль песни и танца «Еркемай», хореографический коллектив «Грация», ансамбль русской песни «Раздолье», детский ансамбль русской песни «ВРадость», вокалисты М. Колосова и О. Васюткина.

23 октября в тольяттинском филиале государственного казённого учреждения Самарской области «Дом дружбы народов», расположенного во Дворце культуры имени Н.В. Абрамова в городском округе Тольятти прошёл Тольяттинский межмуниципальный этап Фестиваля «АРТ-ЭТНОМИКС» среди западных муниципальных образований Самарской области - городских округов Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Тольятти и муниципальных районов Безенчукский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский. На конкурс поступило более 40 заявок от желающих продемонстрировать свои творческие таланты, 10 из них выступили очно на сцене, остальные заявки были рассмотрены в видеоформате заочно. Концертные номера исполнялись и оценивались членами жюри по четырём номинациям: песня (индивидуальное исполнение), песня (коллективное исполнение), танец (коллективное исполнение), песня (индивидуальное исполнение) с элементами танца. По результатам оценок тольяттинского межмуниципального оргкомитета-жюри под председательством руководителя народного ансамбля казачьей песни «Ставр» из культурно-досугового центра «Буревестник» г.о. Тольятти Ю.А. Батуриной, в областной этап Фестиваля прошли шесть участников – победителей тольяттинского межмуниципального этапа: ансамбль танца «Зазеркалье» (мордовский национально-культурный центр г.о. Тольятти), ансамбль «Весна» (армянская община г.о. Тольятти), танцоры Косырева Варвара и Климанов Фёдор, а также солисты-вокалисты Панина Мария (мордовский национально-культурный центр г.о. Тольятти) и Абдулаев Интегам (азербайджанская община).

Отборочный концерт - Самарский городской этап этого Фестиваля состоялся 23 октября 2022 года в государственном казённом учреждении Самарской области «Дом дружбы народов».

Для участия в этом этапе было собрано более 50 заявок от вокальных и хореографических коллективов и одиночных исполнителей Самары. В концерте были задействованы более 300 человек. Непосредственно на сцене выступили 24 участника с 30 номерами, остальные участники, подавшие свои заявки на Фестиваль предоставили видеофайлы своих выступлений, которые были рассмотрены Оргкомитетом-жюри Самарского городского этапа.

По результатам работы Самарского городского оргкомитета-жюри были определены дипломанты первой, второй и третьей степеней по различным номинациям. Дипломантами первой степени Самарского городского этапа Фестиваля стали: Скиртюк Полина (МАУ г.о. Самара «Дворец творчества», Желовников Андрей (МАУ г.о. Самара «Дворец творчества»), школа танца «Grand Pas» (МБУК ДК «Чайка»), хореографический ансамбль «Таусень» (средняя группа) (школа №132 и МБУ ДО ДШИ № 6), хореографический ансамбль «Таусень» (младшая группа) (школа №132 и МБУ ДО ДШИ № 6), а также Ансамбль народного танца «Колорит» (МБУК г.о. Самара «Дом культуры «Победа»). Все они стали участниками Самарского областного этапа Фестиваля «АРТ-ЭТНОМИКС».

Оргкомитет-жюри Самарского городского этапа Фестиваля «АРТ-ЭТНОМИКС» передаёт огромное спасибо всем его организаторам и участникам: за ваш энтузиазм и профессионализм. За позитив и сплочённость. За ценный опыт и новые знакомства. За терпение и понимание тоже отдельное спасибо. Нас вместе было более 1000 человек!

Кто-то придавал атмосфере концерта спокойствие, уверенность и стабильность. Вокруг других все кипело и двигалось. Кто-то стал прямо-таки открытием.

Поздравляем новых звёздочек, взлетайте выше, парите над ежедневностью и дарите людям праздник. Желаем и в дальнейшем всем нашим участникам не боятся экспериментировать, находить и внедрять новое (возможно хорошо забытое старое) самовыражаться и совершенствоваться! Не останавливаться на достигнутом. Продолжайте хранить и развивать национальные традиции, укреплять корни своих народов и всех братских народов Российской Федерации! И конечно, и дальше активно участвовать во всех достойных конкурсах, проявляя свой талант, свою харизму, свою красоту.

В таких сборных мероприятиях по особенному чувствуется, что в многообразии, разнообразии и взаимопроникновении культурных черт наше духовное богатство, источник устойчивости нашей многонациональной Отчизны!

Очень скоро – в субботу 29 октября 2022 года там же в государственном казённом учреждении Самарской области «Дом дружбы народов» состоится концерт - Самарский областной этап Фестиваля «АРТ-ЭТНОМИКС», в котором примут участие более 30-и победителей шести отборочных муниципальных этапов, которые 22-23 октября состоялись помимо Самары, в Тольятти, Чапаевске, Нефтегорске, Сергиевске и посёлке Кинельский Самарской области.

Ждём всех желающих 29 октября 2022 года в 13 часов в Дом дружбы народов на заключительный концерт - Самарский областной этап Фестиваля! Будем создавать настроение, единство, будем выступать, фотографироваться, давать интервью, премировать, благодарить, обмениваться эмоциями и планами, сообщает пресс-служба Ассамблеи народов Самарской области.

Фото: пресс-служба Ассамблеи народов Самарской области