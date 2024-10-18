Артисты Шостакович Опера Балет впервые вышли на Историческую сцену Большого театра России, чтобы исполнить оперу С.Слонимского "Мастер и Маргарита".
"Священная для всех артистов сцена помнит выступления величайших звезд оперы и балета. С трепетом и волнением мы ждали этого дня", - поделились коллеги.
Зрители самой лучшей площадки страны стоя аплодировали самарским артистам
Партии исполнили:
Мастер - Владимир Боровиков, Маргарита - Анастасия Лапа, Иешуа - заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Пилат - Степан Волков, Иуда - Ярослав Кожевников, Каифа - заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, Левий Матвей - солист Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, заслуженный артист России Михаил Губский, Низа - Анна Костенко, Служанка - Мария Курьянова, Палач Крысобой - Артём Камалитдинов, Гестас - Виктор Кондратюк, Дисмас - Евгений Саврасов, Начальник тайной стражи - Иван Пилюкшин, Здравомыслящий - Анатолий Невдах, Критик №1 - Григорий Жуковский, Критик №2 - Владислав Новичков, Критик №3 - Георгий Шагалов, Бездомный - Ренат Латыпов, Простоволосая - Екатерина Рогачёва, Воланд - лауреат Максим Сударев. Солисты балета: Фагот (Коровьев) - заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарев, Кот Бегемот - Максим Маренин, Гелла - Екатерина Фатеева, Низа - Полина Чеховских, Тофана - заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, Кавалер Геллы - Дмитрий Петров, Кавалер Низы - Сергей Купцов, Дирижер на балу у сатаны - Александр Мазуренко.
За дирижерским пультом - Евгений Хохлов
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов
Режиссер-постановщик — Юрий Александров
Художник-постановщик — Сергей Новиков
Художник по свету — Ирина Вторникова
Балетмейстер-постановщик — Надежда Калинина
С 17 по 19 октября театр принимает участие в IX Всероссийском фестивале музыкальных театров "Видеть музыку».
19 октября на Исторической сцене Большого театра России будет исполнен ещё один спектакль - балет А.Глазунова "Раймонда".
А сегодня на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац для самых маленьких зрителей будет показана опера для всей семьи Сергея Баневича «Как заяц страх победил».
Фото: минкульт Самарской области