Артисты Показательного оркестра МЧС России выступили в Самарском военном госпитале

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1 июня в госпитале Министерства обороны Российской Федерации перед проходящими лечение военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, выступили солисты-вокалисты Показательного оркестра МЧС России Валентин Суходолец и победитель конкурса пожарных и спасателей в 2021 году - Игорь Соловьев из Главного управления МЧС России по Белгородской области.

В выступлении прозвучали известные многим песни "С чего начинается Родина", "Отчий дом", "Россия-Мать", а также солист-вокалист Показательного оркестра МЧС России Валентин Суходолец исполнил песню «Ты же выжил солдат».

«Для нас очень важно в это непростое время поддержать наших боевых товарищей. Песни лечат душу и сердце, поднимают боевой дух», - сказал главный дирижёр, заслуженный артист Российской Федерации Владислав Рыбенко, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО