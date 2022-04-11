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Артистам cамарской оперы и балета обещают повышение зарплаты

11 апреля 2022 12:58
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Артистам cамарской оперы и балета обещают повышение зарплаты

Творческий коллектив Самарского театра оперы и балета в 2022 году начнет получать более высокие зарплаты. Об этом генеральный директор ГБУК СО «Самарский академический театр оперы и балета» Сергей Филиппов сообщил в интервью газете «Самарское обозрение», опубликованном 11 апреля. Поддержку в решении этого вопроса оперный получил в правительстве Самарской области, пишет Обозрение.

На сколько повысятся доходы артистов и музыкантов, г-н Филиппов говорить не стал, но заметил, что они должны вывести театр как минимум на конкурентный уровень с ведущими театрами ПФО. «С этим (низкими доходами) связана потеря части нашей балетной труппы в начале сезона. Они ушли в театры, где платят немножко больше», – пояснил руководитель театра.

Повышение должно распространяться на трудовые отношения с начала года. «Сейчас документы уже прошли основную часть согласований. Как только все будет сделано, зарплата нашим артистам будет пересчитана с января, – сообщил Сергей Филиппов. – Подчеркну: это повышение касается именно артистов, а не административного или хозяйственного персонала».

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