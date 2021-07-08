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Самарский областной художественный музей: выставка Натальи Шепелевой «Я иду искать…»

8 июля 2021 15:13
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Герои ее картин — заморские и российские города, цветы и дети, которых она наделяет своей особой душевной вибрацией. 

8 июля в 18:00 Самарский областной художественный музей представит новый проект – ретроспективную выставку Натальи Шепелевой «Я иду искать …».

Более двадцати лет творчество художницы не перестает привлекать внимание знатоков и любителей искусства. Ее яркий и самобытный талант с самого начала отличала способность к освоению различных методов и форм: одинаково прекрасно ей удаются и портретный жанр, и натюрморт, и пейзаж,  при создании которых она активно задействует элементы импрессионизма, фовизма и экспрессионизма. При этом, в каждом ее сюжете отчетливо просматривается индивидуальное начало, особый выразительный язык, характерной чертой которого является богатая, наполненная солнечным светом палитра.

Герои ее картин — заморские и российские города, цветы и дети, которых она наделяет своей особой душевной вибрацией. 

Искусству художницы не чужды элементы театральности и маскарада: она подает свой мир в самой эффектной декоративной форме, искренне и страстно, владея живописным мастерством с несомненной смелостью и грацией. 

Наталья Александровна Шепелева родилась в 1976 году в Самаре. С красным дипломом окончив факультет изобразительного искусства Тольяттинского Государственного Университета, с 1998 года она является постоянным участником выставок, а с 2007 года состоит членом Союза Художников России. Талант Шепелевой признан в Санкт-Петербурге и других городах России, а также за рубежом: помимо различных наград, она отмечена дипломом за первое место на выставке «Четвертый осенний салон», в городе Монтри, во Франции в 2003 году.

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