Анонсы кинопоказов с 18 по 20 августа в Сквере Эльдара Рязанова

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18 августа

18:00 - «Три плюс два» (Киностудия им. М. Горького, реж. Г.Б.Оганесян, 1963)

Трое друзей из Москвы живут «дикарями» в замечательном месте с песчаным пляжем, пресной водой, тенью и дровами у самого моря. Отдыхают.

Внезапно приезжают две незнакомки и заявляют, что это их старое место. Более того, они доказывают свое первенство, выкопав бутылку с письмом. Но уезжать ребята отказываются. Дамы же от своего места отказываться тоже не собираются и ставят палатку.

Начинается тихая война, перерастающая со временем в любовь.

В главных ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов, Бэзил Рэтбоун.

В рамках Года педагога и наставника

19 августа

16:00 - «Пышка» (Мосфильм, реж. М.И. Ромм, 1934)

Компания французских буржуа едет по оккупированной немцами территории в одном дилижансе с дамой полусвета.

В главных ролях: Галина Сергеева, Андрей Файт, Фаина Раневская, Пётр Репнин, Татьяна Окуневская, Михаил Мухин, Анатолий Горюнов, Карл Гурняк, Валентина Кузнецова, В. Лавринович.

18:00 - «Мечта» (Мосфильм, реж. М.И. Ромм, 1941)

В кое-как выбившейся «в люди» Розе Скороход парадоксально смешивались сострадание и жесточайшая беспощадность к тем, кто ниже ее по социальному статусу, всепоглощающая скупость и такая же безмерная любовь к сыну-неудачнику, ради которого она живет, трудится, совершает низости, понимая в глубине души всю бесполезность этих усилий. Горькую мелодию подхватывали и другие герои.

«Вечная невеста» пани Ванда, переживающая одно за другим крушение в любой попытке как-то устроить свою жизнь, найти того, кто даст ей возможность более-менее нормального существования. Причем она изначально знает, что обречена и единственное, что принесет ей покой - добровольный уход из жизни. Такой же нелепый, избитый жизнью и ее мнимый жених - пан Коморовский, исполненный жалкой спеси, за которой пытается скрыть все ту же нищету и убожество своих дней.

В главных ролях: Елена Кузьмина, Владимир Соловьев, Фаина Раневская, Аркадий Кисляков, Ада Войцик, Михаил Астангов, Михаил Болдуман, Ростислав Плятт, Николай Орлов, Петр Глебов.Ко Дню строителя

20 августа

16:00 - «Адмирал Ушаков» (Мосфильм, реж. М.И. Ромм, 1956)

Историко-биографический фильм о создании в 1779 году русского флота на Черном море под руководством великого русского флотоводца и патриота России - Федора Ушакова (1744-1817).

В главных ролях: Иван Переверзев, Борис Ливанов, Сергей Бондарчук, Владимир Дружников, Николай Свободин, Николай Чистяков, Михаил Пуговкин, Георгий Юматов, Ольга Жизнева, Лев Фенин.

18:00 - «Девять дней одного года» (Мосфильм, реж. М.И. Ромм, 1961)*

Действие фильма происходит в 60-е годы ХХ столетия. Молодые ученые-ядерщики, одержимый экспериментатор Гусев и скептичный физик-теоретик Куликов, — давние друзья, влюбленные в одну девушку по имени Леля. В результате научных экспериментов Гусев получает опасную для жизни дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей его жизни, не останавливают ученого в поисках научной истины, возможно, последней для него.

В главных ролях: Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Лаврова, Николай Плотников, Сергей Блинников, Евгений Евстигнеев, Михаил Козаков, Валентин Никулин, Павел Шпрингфельд, Александр Пелевин.

*кинопоказ фильмов проводится при поддержке Госфильмофонда России.

Все описания фильмов, актерский состав и афиши взяты с сайта «Кинопоиск».

Место проведения: Сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Цена: бесплатно

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