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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Анонс культурных событий недели в губернии

3 октября 2022 15:04
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3, 4 и 5 октября в кинотеатре «Художественный» в ретроспективе «Осенней коллекции» Бергмана впервые в прокате будет показан фильм «Сквозь темное стекло».

3, 4 и 5 октября в кинотеатре «Художественный» в ретроспективе «Осенней коллекции» Бергмана впервые в прокате будет показан фильм «Сквозь темное стекло».
Второй «Оскар» в карьере Ингмара Бергмана и первый фильм легендарной трилогии о «молчании Бога»; интеллектуальный триллер с элементами хоррора.
Швеция, 1961, интеллектуальная драма, 90 мин., начало сеанса в 17:15, возрастная категория 16+.

4 октября Самарская областная универсальная научная библиотека вместе приглашает на XXVII Международный кинофестиваль «Кино – детям». В 12:00 и 15:00 можно будет посмотреть три фильма: «И всюду любовь», 2021г, Россия, режиссёр: Хромов Антон; «Звездопад», 2022 г, Россия, режиссёр: Мария Морозова; «Коля и Оля» , 2020г, Россия, Режиссёр: Игорь Познанский.
Вход свободный.

4 октября в 14:00 в Самарском зоопарке состоится мероприятие к Всемирному дню животных. Участникам мероприятия будет рассказано об истории праздника, о Красных книгах - международной, РФ, Самарской области, о редких животных Самарского зоопарка и роли зоопарков в сохранении исчезающих видов.

5 октября и 8 октября в рамках международного дня учителя в Историческом парке в 14:00 пройдут сборные экскурсии "Учиться, учиться и еще раз учиться" об истории и особенностях образования в эпоху Древней Руси, Средневековья, Нового времени. Стоимость - 200 рублей.
8 октября в 15:00 в Историческом парке для всех желающих пройдет интеллектуальная игра "Самарские знатоки", посвященная вопросам образования, педагогики и студенчества в России. Стоимость - 150 рублей.

5 октября в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию философской школы «Симпозион» из цикла «Фантастическая литература: от периферии к мейнстриму» - «Фэнтези в пространстве современной литературы)». Лектор - Степанов Иван Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета.

5 октября в 19:00 на Новой сцене Большого театра России Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича представит оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад».

6 октября в 18:00 состоится открытие выставки Алексея Князева «Сотворение» в Самарском областном художественном музее. Алексей Васильевич - один из лучших мастеров резьбы по дереву не только в России, но и в мире. Работы Князева находятся в художественных галереях и в частных собраниях России и других странах.

6 октября в 18:30 Волжский русский народный хор приглашает на концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения поэта-песенника Вениамина Бурыгина. «Живая легенда» - так называли Вениамина Бурыгина в коллективе. Он написал более пятисот песен для Волжского хора и его солистов, из которых два десятка можно назвать народными хитами. Сцена Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича.

6 октября в 18:30 в Камерном зале Тольяттинской филармонии состоится музыкально-поэтический вечер «Все начинается с любви» к 90-летию Роберта Рождественского.

7 октября в 10:00 Самарская областная детская библиотека приглашает детей от 7 до 8 лет на интерактивную экскурсию «Библиотека – это интересно». Сотрудники познакомят детей с устройством библиотеки, поиграют, научат находить самые интересные и увлекательные книги и раскроют читательские секреты, после которых точно захочется прочитать все книги на свете.

7 октября в 14:00 в Доме-музее им. Фрунзе пройдут мероприятия - кинолекторий «Быть гражданином» и показ документального фильма «КОМУЧ».

7 октября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки Neramozus. «За гранью вменяемости» самобытного художника Александра Босюка.

7 октября в 19:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится долгожданная премьера детского мюзикла «Под шелест книжных страниц». Музыкальный спектакль на либретто известного самарского сказочника Дениса Либстера погрузит зрителей в атмосферу беззаботного детства, веселых игр и книжных приключений. Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет.
Вход по пригласительным билетам.
По вопросам получения билетов обращаться в официальную группу Детской центральной хоровой школы ВКонтакте: https://vk.com/music_school_of_theatre

8 октября в 10:30 и 13:00 Самарский театр кукол ждет юных зрителей на спектакль «Буратино или тайна волшебной двери».

8 октября в 11:00 и 13:00 Тольяттинский театр кукол приглашает на спектакль «Сказка Северного ветра». Спектакль по мотивам ненецкой сказки наполнен ярким национальным колоритом: куклы, костюмы, декорации, музыкальное оформление, а также необычное видеосопровождение. Рекомендовано для семейного просмотра.

8 октября в 11:00 музей Алабина приглашает на мероприятие «Добрые события». Участники познакомятся с основной экспозицией музея, узнают об основателе музейной коллекции и выдающихся ученых. В программе просмотр тематического видео и мастер-класс. Стоимость: 150 руб.

8 октября в 11:00 в музее Алабина пройдет занятие цикла «Народные игрушки» программы «Музей для малышей». На занятии «Текстильные куклы» ребята узнают, с какими куклами раньше играли, а какие были для обрядов, с помощью каких инструментов и из чего делали ткань. Также гости познакомятся с тематическими экспонатами из фондов музея и вместе с родителями изготовят куклу «Колокольчик». Программа рассчитана на посетителей с детьми дошкольного возраста (от 4 до 6 лет). Стоимость: 200 руб. – детский; 100 руб. – взрослый.

8 октября в 14:00 стартует пешеходная экскурсия "Ко дню рождения А.У. Зеленко. История архитектурных творений мастера в Самаре". Сбор группы на пересечении Ульяновской и Молодогвардейской, у здания Строительного института. Билет: 150 рублей.

8 октября в 16:00 состоятся сборные экскурсии в музее для детей «Зеленка». Участие бесплатное, по записи.

8 октября в 18:00 в Тольяттинской филармонии пройдет концерт «Бразильский джаз». На сцене выступят Жоандер Сантос (вокал, Бразилия) и джаз-оркестр филармонии под управлением Валерия Мурзова.

8 октября в 18:30 Самарская филармония приглашает на концерт «Италия». Музыку итальянских композиторов исполнят Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, солист – лауреат международных конкурсов Граф Муржа (скрипка), дирижер – Филиппо Десси.

9 октября в 16:00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера балета «Снежная королева». Партии в балете исполнят студенты Самарского хореографического училища (колледжа), учащиеся детской школы искусств №16 (г.о.Самара) «Дивертисмент», а также артисты балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

9 октября в 17:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт лауреата международных конкурсов Граф Муржи (скрипка) и Академического симфонического оркестра филармонии, дирижер Игорь Мокеров.

9 октября в 17:00 в Самарской филармонии состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь».

В Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня», рассказывающий о жизни и творчестве великого русского писателя Н.В. Гоголя. 10 октября в театре состоятся мероприятия:
12:00–13.30 – практический мастер-класс «Актерское действие и анализ пьесы. Рождение образа» (16+)
Вход по регистрации: https://academynsm.timepad.ru/event/2171026/
15:00–16.30 – лекция о жизни и творчестве Н.В. Гоголя «Гоголь – загадка третьего тысячелетия» (12+)
Вход по регистрации: https://academynsm.timepad.ru/event/2171007/
18:00–19.00 – профессиональная выставка «Гоголь: жизнь в творчестве» (16+)
Фойе Большой сцены, вход по приглашениям.
19:00–21.30 – показ спектакля «Игроки» (16+)
Большая сцена, вход по приглашениям.

 

Фото:   минкульт СО

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