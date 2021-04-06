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Андрей Кончаловский снимает свой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации на кинопремию "Белый слон"

6 апреля 2021 20:13
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Из-за того, что в ней появился политический аспект.

Андрей Кончаловский снимает свой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон" из-за того, что в ней появился политический аспект, говорится в открытом письме режиссера, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелегкое для себя решение и прошу снять мой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год", — говорится в письме.

По мнению режиссера, "Белый слон" — одна из важнейших премий в российском кинематографе, так как означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества: киноведов и кинокритиков, которые судят о картине с позиций искусства. А его высший смысл, считает Кончаловский, заключается в том, чтобы "создавать образы, которые должны сообщить чувства и уже потом вызвать идеи, мысли о сути жизни, об этических целях и в результате — о прекрасном". "Как могу, пытаюсь быть верным этому высшему смыслу", — отметил он.

"Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект (специальный приз "Событие года" за серию документальных "фильмов-расследований" получит Алексей Навальный и его творческий коллектив. — Прим. ред.), который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе", — говорится в письме.

Режиссер добавил, что это решение экспертного совета сделало невозможной "объективную оценку искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества".

 

Фото:   Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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