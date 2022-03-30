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Американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии - заболевания, следствием которого является расстройство речи. Об этом написала дочь актера Румер Уиллис в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

"Наш дорогой Брюс столкнулся с проблемами со здоровьем. Ему диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и после долгих размышлений Брюс завершает свою карьеру, которая так много значила для него", - сообщила она.

Уиллису 19 марта исполнилось 67 лет. В последние недели начали распространяться слухи о том, что он испытывает проблемы со здоровьем.

Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER/ТАСС