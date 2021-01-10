Американские кинокритики назвали главный фильм 2020 года

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Члены Национального общества кинокритиков США признали главным фильмом 2020 года картину «Земля кочевников», снятую китайским режиссером Хлои Чжао, передают "Известия". Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Чжао также стала победительницей в номинации «Лучший режиссер», а исполнительница главной роли в драме Фрэнсис Макдорманд названа лучшей среди актрис. Отмечена была и операторская работа.

Сценарий фильма был написан на основе книги Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке». Главной героиней фильма стала 60-летняя вдова, которая в период экономического кризиса теряет работу и начинает путешествовать по стране в фургоне.

Лучшим документальным фильмом стала работа Гарретта Брэдли «Время», среди иностранных фильмов критики выделили румынскую картину «Коллектив».

В сентябре 2020 года стало известно, что «Земля кочевников» получила главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев».

Фото: Searchlight Pictures/"Известия"