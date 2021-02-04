Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса

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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали в конце декабря, вылечилась от коронавирусной инфекции. Актриса пока остается в больнице, но при сохранении положительной динамики ее могут вскоре выписать, сообщили ТАСС в четверг в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и, если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем", - сказали в театре.

Фрейндлих проходит лечение в клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, куда ее госпитализировали с диагнозом "коронавирус" 25 декабря. В течение месяца она находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку, 26 января стало известно, что ее перевели в лечебное отделение.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС