Александр Пелевин и Петр Лундстрем встретятся с гостями самарского литературно-просветительского фестиваля «Путь к Победе»

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16 января 2023 года в 19.00 в Доме Офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова МО РФ (г.о. Самара, ул. Шостаковича, 7) состоится творческая встреча с поэтом, писателем Александром Пелевиным и скрипачом-виртуозом Петром Лундстремом. Встреча пройдет в рамках литературно-просветительского фестиваля «Путь к Победе».

Литературно-просветительский фестиваль «Путь к Победе» - это совместный образовательно-просветительский проект Дома Офицеров Самарского гарнизона, военно-гуманитарного общества «Запасная столица» и киностудии «Самаравоенфильм».

Александр Пелевин и Пётр Лундстрем – патриоты, через творчество которых красной нитью проходит тема Донбасса и событий на Украине. Пётр неоднократно ездил в горячие точки СВО и выступал перед бойцами, командирами на передовой.

Как отмечают организаторы, гостей творческого вечера ожидает настоящая феерия импровизации, взрыв культуры, юмора, литературы и музыки.

Жителей и гостей региона приглашают принять участие в мероприятии! Вход свободный.

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