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Александр Рыбников стал временным худруком театра «Градский Холл»

29 ноября 2021 21:45
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Рыбников отметил, что «считает своим долгом» принять это предложение.

Композитор Алексей Рыбников стал временно исполняющим обязанности художественного руководителя театра «Градский Холл» после смерти народного артиста РФ Александра Градского. Об этом 29 ноября сообщается на сайте столичного департамента культуры, передают "Известия".

Рыбников отметил, что «считает своим долгом» принять это предложение.

«Театры с современным вокальным репертуаром — это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации», — сказал он.

Вместе с тем поэтесса Маргарита Пушкина заявила, что нового художественного руководителя нужно было назначить после похорон певца.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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