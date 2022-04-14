Александр Дмитриев, заслуженный артист РФ, проведет в СГИК серию мастер-классов

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17 и 18 апреля на базе Самарского государственного института культуры пройдут бесплатные мастер-классы от Александра Дмитриева (баян), заслуженного артиста РФ, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, для учащихся учреждений дополнительного образования Самарской области, а также студентов и преподавателей профессиональных учебных образовательных учреждений.



Мероприятия состоятся в рамках проекта «Музыкальная мастерская успешных», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Образовательный и наставнический проект в области культуры и искусства «Музыкальная мастерская успешных» был инициирован командой специалистов самарской Детской музыкальной школы №12, а также преподавателями Самарского государственного института культуры. Его задача - создать условия для развития профессионального и личностного роста студентов и педагогов в сфере музыкально-исполнительского искусства.



Участие в проекте подтвердили Александр Дмитриев (баян), заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Сергей Кравченко (скрипка), заслуженный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Евгений Петров (кларнет), заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, и дирижер Юрий Васильев, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Мероприятия пройдут с апреля по ноябрь 2022 года, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.