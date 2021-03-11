Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова номинировали на кинопремию "Ника", передает РИА Новости.
Как следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии, артист претендует на награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Француз" (2019 год) режиссера Андрея Смирнова.
Конкуренцию ему составят Александр Балуев ("Француз") и Евгений Цыганов ("Одесса").
Главный редактор премии Ирина Ильичева рассказала РИА Новости, что в номинации Ефремова нет ничего предосудительного, поскольку "Ника" не является "Страшным судом, где решается, кому в рай, кому в ад".
В этом году определятся лауреаты премии сразу за два года — 2020-й и 2019-й.
Фото: kulturomania.ru
Добавить комментарий