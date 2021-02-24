Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в своей квартире в Москве

96

Актера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в его квартире в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне в своей квартире на Тверской улице обнаружен мертвым 61-летний актер Дмитрий Писаренко. Следов насильственной смерти на теле нет", - рассказал собеседник агентства.

Родственник актера, который раз в неделю навещал его и привозил продукты, вызвал полицию, когда в один из визитов ему никто не открыл дверь. По словам родственника, актер был болен острым панкреатитом.

Писаренко снялся в более 20 фильмах, в том числе "Царь Иван Грозный", "Лермонтов" и "Ревизор". Он активно снимался в 80-х и начале 90-х годов, но потом уже практически не участвовал в съемках.

Фото: kino-teatr.ru