Актер Сергей Никоненко день своего 80-летия отметит на сцене театра "Русская песня"

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Актер и режиссер Сергей Никоненко отметит 80-летие на сцене театра "Русская песня" в музыкальном спектакле "Калина красная" по мотивам произведений Василия Шукшина. Об этом он рассказал на творческой встрече накануне юбилея, передает ТАСС.

"В день своего рождения 16 апреля я вечером играю спектакль "Калина красная" в театре Надежды Бабкиной "Русская песня". Так совпало", - рассказал Никоненко.

Выбор постановки не случаен, так как Сергей Никоненко был близким другом Василия Шукшина.

В фойе театра открыли выставку архивных фотографий актера и режиссера, отмечающего юбилей.

Фото из открытых источников