Я нашел ошибку
Главные новости:
В музыкальном спектакле "Калина красная" по мотивам произведений Василия Шукшина.
Актер Сергей Никоненко день своего 80-летия отметит на сцене театра "Русская песня"
При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
17 апреля на «Солидарность Арене» перед футбольным матчем будет работать передвижной прививочный пункт
Ее муж Дэмиан Льюис сказал, что смерть актрисы была тихой, в кругу семьи и друзей.
Актриса Хелен Маккрори из "Гарри Поттера" умерла на 53-м году жизни
Экипаж катапультировался, летчики живы.
В Казахстане при заходе на посадку разбился истребитель Су-30СМ
"Мы рассчитываем, что реконструкция здания Фабрики-кухни завершится в текущем году".
Дмитрий Азаров провел первое заседание попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре
Также Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы, заявил Лавров.
Зеркальный ответ: Лавров анонсировал высылку 10 американских дипломатов
17 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ «Космопорт».
Сегодня передвижной прививочный пункт работал в Самаре на парковке у ТЦ "Мега"
Следующий матч наш коллектив проведет в Екатеринбурге. Встреча с ""Уралом-2" состоится 21 апреля.
"Крылья Советов-2" на своем поле уступили "Челябинску" - 1:2
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Актер Сергей Никоненко день своего 80-летия отметит на сцене театра "Русская песня"

16 апреля 2021 21:59
66
В музыкальном спектакле "Калина красная" по мотивам произведений Василия Шукшина.

Актер и режиссер Сергей Никоненко отметит 80-летие на сцене театра "Русская песня" в музыкальном спектакле "Калина красная" по мотивам произведений Василия Шукшина. Об этом он рассказал на творческой встрече накануне юбилея, передает ТАСС.

"В день своего рождения 16 апреля я вечером играю спектакль "Калина красная" в театре Надежды Бабкиной "Русская песня". Так совпало", - рассказал Никоненко.

Выбор постановки не случаен, так как Сергей Никоненко был близким другом Василия Шукшина.

В фойе театра открыли выставку архивных фотографий актера и режиссера, отмечающего юбилей.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
16 апреля 2021  21:10
Дмитрий Азаров провел первое заседание попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре
Культура
136
Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 
16 апреля 2021  18:30
Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год
Экономика
146
16 апреля 2021  18:15
Николай Ренц избран главой Тольятти
Политика
170
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
16 апреля 2021  13:38
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
Транспорт
236
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
16 апреля 2021  11:25
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
326
Весь список