Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет

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Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет, сообщило британское агентство Press Association со ссылкой на его агента Белинду Райт, передает РИА Новости.

Колтрейн, кроме того, принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и множестве других картин, а также озвучивал известные мультфильмы.

В 1994-1995 годах артист три раза подряд получил приз британской академии кино и телеискусства BAFTA за лучшую мужскую роль за съемки в сериале "Метод Крекера".

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