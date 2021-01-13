Актер Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине на юго-востоке Москвы

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Актер театра и кино Дмитрий Гусев найден мертвым в своем автомобиле на юго-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Около 16:42 мск на 1-й Курьяновской улице в своем автомобиле найден мертвым актер Дмитрий Гусев", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что очевидцы на парковке обратили внимание на машину, которая газовала, но не двигалась. Предварительно, актер потерял сознание за рулем, когда остановился. Одна его нога была на педали газа, на что обратили внимание очевидцы и вызвали спасателей и скорую. Тело извлекли из автомобиля сотрудники МЧС. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Дмитрий Гусев родился в 1975 году, после окончания театрального института в Ярославле в 2001 году стал актером Московского театра на юго-западе. Он сыграл в порядка 140 фильмах и сериалах.

Театр на Юго-Западе, в котором Гусев работал с 2001 года, назвал смерть артиста невосполнимой утратой для труппы. "Мы потеряли невероятного по своей энергетике артиста, безмерно трудолюбивого, отдававшегося театру без остатка, полного обаяния и таланта. Своим появлением на сцене он приковывал к себе все зрительское внимание и удерживал его до конца", - написано в сообщении на сайте театра.

О времени и месте прощания с актером, согласно сообщению, будет сообщено позднее.

Фото: Пресс-служба театра на Юго-Западе/ТАСС