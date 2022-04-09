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AFP: две картины с парижской выставки коллекции Морозовых остаются во Франции
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AFP: две картины с парижской выставки коллекции Морозовых остаются во Франции

9 апреля 2022 17:47
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В Министерстве культуры страны отметили, что первая картина, якобы принадлежавшая российскому бизнесмену, "будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов".

Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции. Об этом сообщило в субботу Agence France Presse со ссылкой на Министерство культуры Франции, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежавшая российскому бизнесмену, "будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов". Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. По словам собеседника агентства, эта картина останется во Франции "до того момента, пока ситуация в стране не позволит создать условия для безопасного возвращения".

При этом AFP не уточнило названия картин, их авторов и даты создания.

Как сообщили ранее ТАСС в парижском Fondation Louis Vuitton, где выставлялись работы, экспозиция завершилась вечером 3 апреля, после чего начался процесс возвращения картин в российские музеи и галереи, которые их предоставили. Какое именно количество работ было направлено к настоящему моменту, а также каковы условия транспортировки, кураторы выставки не сообщили. Было отмечено, однако, что все работы, участвовавшие в выставке, застрахованы.

За время проведения выставки ее посетили 1,2 млн человек.

 

Фото:    Sandrine Marty/Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС

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