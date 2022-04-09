AFP: две картины с парижской выставки коллекции Морозовых остаются во Франции

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Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции. Об этом сообщило в субботу Agence France Presse со ссылкой на Министерство культуры Франции, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежавшая российскому бизнесмену, "будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов". Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. По словам собеседника агентства, эта картина останется во Франции "до того момента, пока ситуация в стране не позволит создать условия для безопасного возвращения".

При этом AFP не уточнило названия картин, их авторов и даты создания.

Как сообщили ранее ТАСС в парижском Fondation Louis Vuitton, где выставлялись работы, экспозиция завершилась вечером 3 апреля, после чего начался процесс возвращения картин в российские музеи и галереи, которые их предоставили. Какое именно количество работ было направлено к настоящему моменту, а также каковы условия транспортировки, кураторы выставки не сообщили. Было отмечено, однако, что все работы, участвовавшие в выставке, застрахованы.

За время проведения выставки ее посетили 1,2 млн человек.

Фото: Sandrine Marty/Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС