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9 сентября в Самаре отметят столетие российского джаза

7 сентября 2022 15:05
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В амфитеатре площади Славы пройдет Гала-концерт с участием выдающихся отечественных джазовых музыкантов.

В этом году Самара отмечает 436-летие. Основная программа праздничных мероприятий стартует в пятницу, 9 сентября. С 2013 года, мероприятия, посвященные Дню города, проводятся в течение нескольких дней и включают джазовые фестивали, концерты классической музыки, выступления эстрадных артистов.

В рамках празднования Дня города Самары, 9 сентября, в амфитеатре площади Славы пройдет фестиваль «Самара open jazz» и Гала-концерт с участием выдающихся отечественных джазовых музыкантов. Этот концерт станет центральным событием празднования 100-летия российского джаза в Самаре. На открытой сцене выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Fantine, Олег Аккуратов, Евгений Побожий, Вадим Эйленкриг и Даниил Крамер. Концерт пройдет в рамках масштабной серии Гала-концертов «От Калининграда до Сахалина», посвященных столетию российского джаза, которые в октябре-ноябре 2022 года состоятся в Москве, Ярославле, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Челябинске, Петрозаводске, Сочи, Калининграде и Южно-Сахалинске и других городах.

Российский джаз ведёт свою историю с 1 октября 1922 года – даты, когда в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Сегодня джаз – это одно из важнейших музыкальных направлений в нашей стране, он становится значимой статьей культурного экспорта России и уникальной кросс-культурной платформой для международной интеграции и развития межкультурного диалога и сотрудничества в гуманитарной сфере.

Первые джазовые ансамбли в Самаре стали появляться в конце двадцатых годов ХХ века.

«Джаз в Куйбышеве-Самаре прошел все те этапы развития, которые пришлись на долю Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других крупных городов страны. Куйбышев основательно вошел в число джазовых городов Советского Союза еще в начале шестидесятых вместе с образованием здесь третьего в стране (после Ленинградского – 1958 г. и Московского – 1960 г.) джаз-клуба. В 1962 г. был проведен первый в городе и ставший третьим вообще в СССР джазовый фестиваль. Позже в Самаре прошло всего около 40 фестивалей, и еще 11 в Тольятти. Сегодня Самарская губерния по праву считается традиционно джазовой, с большой армией любителей и подготовленной весьма специфической аудиторией слушателей…», – отмечает член Гильдии джазовых критиков России Игорь Вощинин.

Помимо московских артистов, в программе принимают участие самарские исполнители - Самарский джазовый оркестр, ансамбль джазовой студии «Движение», Дмитрий Болдырь&Ocean Jazz Band, Jazz life orchestra Самарского государственного института культуры

Организаторы концерта – Администрация городского округа Самара, Фонд Игоря Бутмана и ООО «Творческая мастерская «Сцена». Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото:   администрация Самары

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