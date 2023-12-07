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9 декабря в Самаре пройдёт финал Самарской областной лиги КВН трудовой молодёжи

7 декабря 2023 10:04
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9 декабря в Самаре пройдёт финал Самарской областной лиги КВН трудовой молодёжи

Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодёжи.

Самарская областная лига КВН трудовой молодёжи – это социально-значимый проект, в котором объединены молодые специалисты, представляющие предприятия, организации, заводы и фабрики. Проект был впервые организован в Самарской области в 2017 году.

Игры Лиги получили большую популярность среди молодёжи, вызвали положительный резонанс многотысячной зрительской аудитории, предоставив возможность рабочей молодёжи развиваться и расти творчески. Более того, желание стать частью КВН-движения способствует повышению интереса молодых специалистов к своей будущей профессии и трудовой деятельности, где есть дополнительные возможности для самореализации и личностного роста.

Финал Самарской областной лиги КВН трудовой молодёжи пройдёт  9 декабря 2023 года КРЦ «Звезда» (г.Самара, ул.Ново-садовая, д.106г). Начало –  в 19:00. Играют команды: «Градусы», филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»; «ЗАВОДные барышни», ПАО « ОДК Кузнецов»; «В отряде», Студенческие отряды Самарской области; «Колоборацкие жуки», пос. Суходол; «Уголок Чудес», Самарское отделение Профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ.

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Фото: Движение «Самарский КВН».

Теги: Мероприятия

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