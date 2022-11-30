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8 декабря в галерее «Виктория» открывается выставка избранных произведений Первой международной биеннале «Искусство будущего»

30 ноября 2022 13:17
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8 декабря в галерее «Виктория» открывается выставка избранных произведений Первой международной биеннале «Искусство будущего».

 

Первая международная биеннале «Искусство будущего» была организована МАММ и открыта 21 декабря 2021 года в Москве. Биеннале объединила 60 проектов российских и зарубежных художников, использующих новейшие технологии Индустрии 4.0 (нейросети, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность и др.) и рефлексирующих изменения, которые эти технологии привносят в жизнь каждого человека и общества.

Искусство всегда зависело от уровня технологического прогресса, апроприируя результаты научных и технических достижений, расширяя за счет них арсенал своих выразительных средств. Так рождались новые виды искусства, например фотография, кино, видео-арт, интернет-арт и др.

Искусство XXI века обращается к стремительно развивающимся современным технологиям и на наших глазах претерпевает радикальные изменения. Растущее влияние Индустрии 4.0, ускорение ритмов жизни приводят к акцентированию внимания искусства на проблеме будущего, созданию его утопических моделей, зависящих от вызовов нашего времени: экологических проблем, цифровизации реальности, повсеместного внедрения нейросетей и т. д.  

На выставке избранных произведений Первой международной биеннале «Искусство будущего» в Самаре будет представлено 6 проектов как признанных мастеров, так и восходящих звезд современного искусства, размышляющих над различными футуристическими сценариями.

Один из лидеров московской концептуальной школы Павел Пепперштейн создает новые утопии, в которых объединяет самые разные пласты мировой и российской культуры. Проект «Победа над будущим», впервые показанный на 53-й Венецианской биеннале современного искусства, представляет собой графическую серию абсурдистских ландшафтов далекого будущего.

Проект «Планетарные туманности» Ростана Тавасиева, одного из самых ярких современных авторов, создан при участии астрофизика Сергея Попова и посвящен художественному освоению космического пространства.

Арт-группа Gray Cake (Саша Сереченко и Катя Пряник) исследует искусственный разум на наличие бессознательного. В фокусе внимания художников — способность нейросетей порождать собственные уникальные сновидения на основе предложенных им текстов и изображений.

К проблеме слияния цифровой и материальной реальностей обращается Дмитрий Кавка, широко известный своими интернет- и постинтернет-арт проектами. В 2017 году он показал на 57-й Биеннале современного искусства в Венеции проект с использованием технологии Google Street View. На биеннале «Искусство будущего» Кавка представляет проект «Гуглонатюрморты», объединяющий цифровые технологии и традиционные художественные техники.

Теме видеоигр как виртуального продолжения реального мира посвящены проекты художников Павла Чекулаева и Максима Змеева.

Первая международная биеннале «Искусство будущего» имела огромный успех: в Москве ее посетили более 300 000 человек. Мы уверены, что биеннале в Самаре в прекрасной галерее «Виктория», с которой МАММ связывают долгие годы плодотворного сотрудничества, также заинтересует самую разную аудиторию и станет стимулом для творчества локальных художников и креативного класса. Надеемся, что Вторая биеннале «Искусство будущего» обязательно будет включать работы, созданные в Самаре.

Биеннале будет сопровождаться офлайн и онлайн образовательными программами. С подробной информацией о них можно ознакомиться на сайте галереи gallery-victoria.ru и на платформе биеннале artforthefuture.art

 

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