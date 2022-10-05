6 октября Волжский русский народный хор приглашает самарцев на новую концертную программу 

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6 октября в 18:30 Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова приглашает самарцев на новую концертную программу, посвященную 90-летию со дня рождения поэта-песенника Вениамина Бурыгина, которая состоится на сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

«Живая легенда» - так называли Вениамина Бурыгина в коллективе.

Он написал более пятисот песен для Волжского хора и его солистов, из которых два десятка можно назвать НАРОДНЫМИ ХИТАМИ.

Произведения «Самарские припевки», «Гармонь певучая», «Волгари поют», созданные знамениты поэтом-песенником и так бережно хранимые прославленным коллективом, не оставят равнодушным ни одно чуткое сердце.

А знаменитая «Расцвела под окошком белоснежная вишня» была одной из любимых песен Людмилы Зыкиной.

Концертная программа, собранная из лучших творений В.Бурыгина и его коллег – композиторов Г.Пономаренко, М.Чумакова, балетмейстера В.Модзолевского в сопровождении оркестра народных инструментов «Виртуозы Самары» перенесу зрителя в те далекие времена, когда творчество этих гениальных деятелей завораживало сердца миллионов слушателей.