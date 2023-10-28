4 ноября в СОИКМ имени П.В.Алабина и его филиалах в рамках празднования Дня народного единства пройдет Ночь искусств

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Вечером 4 ноября 2023 года в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.Алабина и его филиалах в рамках празднования Дня народного единства пройдет Ночь искусств.

Девиз Всероссийской акции «Россия – объединяет», а посетителей музея имени Алабина будут объединять воспоминания!

Все мы были маленькими, и у каждого из нас в памяти сохранилисьвоспоминанияиздетства, которые не забываются даже спустя многие годы. У витрин с игрушками разных эпох взрослые посетители смогут предаться теплым детским воспоминаниям, а юные посетители музея под руководством наставников сумеют своими руками смастерить поделки из пряжи и ткани, которые в будущем могут стать частью семейной истории.

Музей хранит множество удивительных воспоминаний. Взглянуть по-новому на музейные предметы и узнать о том, как они оказались в нём, помогут посетителям на тематической экскурсии в экспозиции. А интересующиеся процессом реставрации музейных предметов увидят в режиме реального времени работу художника-реставратора.

Как взрослые, так и дети, смогут вспомнить лето, а заодно потренировать память и внимательность, научившись определять растения, а также собрать свой «мини-гербарий».

Ночь искусств в Музее Модерна будет посвящена юмору как явлению в искусстве и общественной жизни. Посетителей ждут первые смешные немые фильмы с Ч. Чаплином и Б. Китоном, выставка об А. У. Зеленко и его понимании смеха как части педагогического процесса, а также выступление самарских стендаперов и мастерская по созданию мемов.

Ночь искусств в Доме-музее М.В. Фрунзе встретит посетителей презентацией выставки «Самара 1918.Послесловие», а также экскурсиями по постоянной экспозиции, кинолекторием, интерактивной площадкой «Оружие и форма» и выступлением с песнями под гитару Самарской исполнительницы Екатерины Бислер.

Ночь искусств в Доме-музее В.И.Ленина будет посвящена старинным традициям и особенностям быта. В центре внимания будет выставка «Время. Семья. Традиции» из частной коллекции Марины Афанасьевны Гагариной. Посетители узнают историю семьи Фетисовых, вот уже 300 лет живущей на одной земле – в старинной уральской деревне Беляковка Пермской губернии. Посетители смогут узнать о жизни крестьян через бытовую утварь, орудия труда, одежду, предметы обихода, бережно собранными членами семьи Фетисовых за последние 150 лет.

Стоимость входного билета:

Взрослый 300 руб.

Детский 150 руб.

Стоимость единого билета для посещения музея имени Алабина и его

филиалов:

Взрослый 500 руб.

Детский 300 руб.

Дети до 7 лет – бесплатно.

Дата: 4.11.2023 г.

Время: 17:30 – 21:00.

Возраст: 6+

Адрес: СОИКМ им.ПВ.Алабина (ул.Ленинская,142);

Музей Модерна (ул.Красноармейская,15);

Дом-музей им.М.В.Фрунзе (ул.Фрунзе,114);

Дом музей им.В.И.Ленина (ул.Ленинская,131,135).

«Парад государственной важности»

Самарский областной историко-краеведческий музей им.П.В.Алабина 2 ноября 2023 года в 14:00 приглашает посетителей на мероприятие, посвященное параду 7 ноября 1941 года на площади имени Куйбышева.

В Москве, Воронеже и Куйбышеве, в дни ожесточенных боев на подступах к столице, прошли военные парады, призванные поднять дух советского народа и продемонстрировать миру готовность сражаться с врагом до победного конца: Москву мы не сдадим! Самым масштабным и ярким стал парад в г.Куйбышеве – «запасной» столице страны.

Для посетителей будет проведена тематическая экскурсия «Запасная столица», а также продемонстрирована документальная хроника: «Военный парад и демонстрация на площади В.Куйбышева. 1941» Куйбышевской

студии кинохроники.В мероприятии примет участие военный краевед Бондаренко Андрей Васильевич - специальный корреспондент центрального органа Министерства обороны РФ газеты «Красная звезда в Самаре, полковник в отставке. С 1990 г. служил в г. Куйбышеве ответственным секретарем редакции окружной газеты «За Родину», с 1991 г. – первый начальник пресс-службы Приволжско-Уральского военного округа. По увольнению в запас в 1998 году работал заместителем главного редактора городской «Самарской газеты», областной «Самарские известия», областного журнала «Союз». Ветеран боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике. Автор книги-исследования «Герои земли Самарской: Георгиевские кавалеры Первой мировой войны». Соавтор нескольких книг по военной истории. Лауреат Всероссийского конкурса ВДНХ «Сделано в России». Награждён министром обороны РФ медалью «За трудовую доблесть».

Адрес: Ленинская, 142

Тел.+7 (846) 333-64-23

Анонс Областной юбилейной выставки к 85-летию Самарского регионального отделения ВТОО «Союз Художников России».

Вот уже 85 лет художники Союза вместе трудятся на благо родной Самары, украшая нашу жизнь. С каждым годом создается все больше художественных образовательных заведений, галерей, музеев, выставок, фестивалей и многих других арт-проектов.

На этой выставке посетители познакомятся с трудами действующих членов Союза художников Самары и уже ушедших из жизни (Подбельский Г. П., Пурыгин В. З., Филатов Г. В., Хальзев Н. И., Юферев Г. В., Баранов Р. Н., Герасимов В. Д., Березин А. Д., Федоров С. В., Свешников В. П., Шеин Н.А., Острецов А. А., Клецель В. М., Кулаковский А. А., Кикин Г. Г.).

Организатор – Союз художников России.

Дата: 2.11.2023

Время: 18:00

Адрес: СОИКМ им.П.В.Алабина (ул.Ленинская,142)

Фото предоставлено СОИКМ им.П.В.Алабина



