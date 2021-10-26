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4 ноября стартует  Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!», посвященный Дню народного единства

26 октября 2021 14:28
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В День народного единства состоится захватывающее телевизионное путешествие в глубь веков – в далёкий 1612 год, ставший переломным в истории российского государства.

4 ноября в 08.00 (мск) на российской мультимедийной платформе «SMOTRIM.RU», в эфире телеканала «Самара-24», на сайте  tvsamara.ru и в группе ВКонтакте ГТРК «Самара» стартует уникальный телевизионный проект, организованный региональными филиалами ВГТРК – 16-часовой Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!», посвященный празднованию в России Дня народного единства! Проект поддержан Правительством Самарской области. Центром управления грандиозным событием станет ГТРК «Самара» – именно здесь сложится геральдическая мозаика территорий, здесь будет запущен исторический хронометр.

Главная цель онлайн-марафона «Славься, Отечество!» - дать возможность многомиллионной аудитории стать свидетелями формирования российского государства, открыть для себя немало исторических фактов, окунуться в историю и быт народов, населяющих современную Россию. Познакомиться с их культурой, по-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, разделить радость побед и горечь поражений предшественников, создав тем самым свою летопись страны.

В День народного единства состоится захватывающее телевизионное путешествие в глубь веков – в далёкий 1612 год, ставший переломным в истории российского государства. Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям региональных компаний холдинга ВГТРК зрители перенесутся на 4 столетия назад, преодолеют 17 миллионов квадратных километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов, познакомятся с нравами, обычаями и верованиями наций и народностей, населяющих Россию. История Великой страны оживёт на наших глазах. 

Праздничный марафон «Славься, Отечество!» охватит все 8 федеральных округов и 85 российских регионов. У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, 18-часовой марафон в честь Великой Победы и 24-часовой марафон в День России.

Напишем историю державы вместе! Начало большого исторического путешествия сквозь столетия – ровно в 8.00(мск) 4 ноября 2021 года. 

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

— на российской мультимедийной онлайн-платформе «SMOTRIM.RU»,

— на сайте tvsamara.ru,

— в эфире телеканала «Самара-24», в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара».

 

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