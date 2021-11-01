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4 ноября стартует 16-часовой Всероссийский телемарафон «Славься, Отечество!»

1 ноября 2021 17:35
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Посвященный празднованию в России Дня народного единства!

4 ноября в 08.00 (мск) на российской мультимедийной платформе «SMOTRIM.RU», в эфире телеканала «Самара–24», на сайте  tvsamara.ru и в группе ВКонтакте ГТРК «Самара» стартует уникальный телевизионный проект, организованный ВГТРК и его региональными филиалами – 16-часовой Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!», посвященный празднованию в России Дня народного единства! Проект поддержан Правительством Самарской области.

Многомиллионная аудитория получит уникальную возможность по-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, вкусить радость побед и горесть поражений предков. 

 «4 ноября мы отмечаем замечательный праздник - День народного единства. И в этот день ВГТРК, все наши региональные филиалы, объединившись вместе, представят телезрителям 16-часовой телемарафон "Славься, Отечество!". Этот телемарафон расскажет о непростой, драматичной, полной героизма и героических событий истории нашей великой Родины, обо всех народах, живущих на территории нашей страны, об их культуре и обычаях, истории и религии, прошлом и настоящем, о том, как все народы, объединившись вместе, созидали, строили нашу великую страну, нашу великую Отчизну - Россию. Нам есть, чем гордиться, нам есть, о чём рассказать», - отметил Рифат Сабитов, заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК.

Ведущие, корреспонденты, операторы, режиссёры помогут зрителям окунуться в первую четверть 17 века и стать свидетелями формирования российского государства. Пройтись по улицам и площадям древней Москвы – столицы Московского государства, посетить западные регионы, не раз становившиеся объектом притязаний алчных соседей. Познакомиться с культурой южных народов и традициями Кавказа. Побывать на родине Кузьмы Минина и второго русского ополчения, на месте обретения небесной заступницы Руси – казанской иконы Божьей матери. История освоения Урала и Сибири – главных природных кладовых и фундаменте индустриального могущества страны, будет экранизирована в ходе этого уникального проекта, который продлится 16 часов 12 минут. Закончится телепутешествие на Дальнем Востоке – крае русских первопроходцев, картографов и мореходов.

Онлайн-марафон «Славься, Отечество!» соберет воедино все 85 регионов страны. Ключевыми точками большого путешествия сквозь столетия станут: Калининград, Тула, Ярославль, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск, Владивосток. 

Объединяющий центр онлайн-марафона - ГТРК «Самара». Именно здесь сложится геральдическая мозаика территорий, здесь будет запущен исторический хронометр. У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Но, на этот раз, вспоминая прошлое, мы будем говорить о настоящем и будущем нашей страны, ее многонациональной культуре и единстве, как гарантах независимости.                

«Многовековые российские традиции - неотъемлемая часть нации. Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, «Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне - это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код». В динамике развития страны и ее системной целостности стержневую роль играет именно культурный код - уникальные особенности, доставшиеся народам от предков и позволяющие идентифицировать культуру народа. Именно поэтому важно знать произведения великих русских классиков, помнить историю своей страны, сохранять богатое наследие, чтобы быть достойным носителем современного культурного кода. Марафон, который 4 ноября, в День народного единства, в течение 16-ти часов объединит все регионы страны с центром в Самаре, на мой взгляд, решает  не только  просветительские задачи. Это отражение самарской амбиции, реализация стратегии лидерства, заявленной губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым», - отметила Елена Крылова, директор ГТРК «Самара».    

Начало большого исторического путешествия сквозь века – ровно в 8.00 (мск) 4 ноября 2021 года. 

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

— на российской мультимедийной онлайн-платформе «SMOTRIM.RU»,

— на сайте tvsamara.ru,

— в эфире телеканала «Самара-24», в группе «ВКонтакте» ГТР «Самара».

 

 

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