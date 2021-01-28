29 января состоится художественный практикум от самарского молодежного лофта StrelkaHall

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29 января 2021 года в 18.00 в самарском молодежном лофте StrelkaHall (г.о. Самара, ул. Вилоновская, 30) состоится очередная встреча активной молодежи. Художник – резидент StrelkaHall Ксения Еремеева проведет мастер-класс для учащихся, студентов и всех любителей живописи по рисованию.

Арт-терапия – художественный практикум Молодежного лофта StrelkaHall. Под руководством студентки художественного училища Санкт-Петербурга гости StrelkaHall смогут попробовать выразить, изобразить себя, свой внутренний мир через изобразительное искусство в разных стилях и техниках. Участники смогут не только научиться рисовать, но и пообщаются друг с другом. «В арт-терапии главное процесс выражения внутреннего эмоционального состояния через рисунок, а четкость линий и сочетание цветов – не главное», – утверждает Ксения Еремеева.

StrelkaHall — центр современных молодежных инициатив, расположенный в 5 минутах от площади Куйбышева. Слоган центра — «Стрелка задает направление». Руководитель Молодежного лофта Екатерина Зуева подчеркивает: «С большой любовью к городу и нашей области делаем современные проекты для молодежи и всех, кому нравиться здесь жить, работать, создавать семьи. Нас называют по-разному: молодежный лофт, продюсерский центр, креативное пространство, творческая площадка, но суть нашей деятельности не зависит от ярлыков: мы создаем и поддерживаем креативные и содержательные проекты молодых самарцев».

Регистрация гостей на встречу проводится в официальной группе ВКонтакте StrelkaHall.

Встреча состоится с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay