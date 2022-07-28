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28 июля в нашей стране отмечается День Крещения Руси

28 июля 2022 14:53
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В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, проходят крестные ходы, проводятся праздничные концерты и выставки, посвященные событиям церковной истории.

28 июля ежегодно отмечается в нашей стране День Крещения Руси — памятная дата, установленная в честь «важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности».

История события

Существует летописное предание о том, как Владимир выбирал для себя и своего народа подходящую веру. Согласно этому преданию, князь сделал выбор в пользу Православия под впечатлением от проповеди византийского миссионера и рассказов своих посланников, которые вернулись из Константинополя, пораженные великолепием и духовной красотой церковной службы.

Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов и введения монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один Бог». Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И, в-третьих, приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию.

В разных российских городах в этот день проходят массовые культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия, крестные ходы и другие события.

Учреждение праздника

В православном церковном календаре 28 июля (15 по юлианскому календарю) является днем памяти святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, проходят крестные ходы, проводятся праздничные концерты и выставки, посвященные событиям церковной истории.

В июне 2008 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) от имени Архиерейского собора Русской православной церкви обратился к руководству России, Украины и Белоруссии с предложением включить день памяти святого князя Владимира в число государственных памятных дат.

В августе 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин поручили Министерству культуры Российской Федерации разработать соответствующий законопроект. В мае 2010 года он был подписан главой государства.

История Крещения Руси

Киевский князь Владимир Святославич принял крещение в 988 году. Согласно древнейшей русской летописи и значимого литературного произведения – «Повести временных лет», таинство было совершено в византийском поселении в Крыму — Корсуни (греческое название — Херсонес, ныне территория города Севастополь). По другим источникам, Владимир был крещен в Киеве или в одной из своих резиденций близ него.

После принятия христианства Владимир приказал уничтожить в русских городах языческие капища, организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства. В 996 году в Киеве была учреждена Русская митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату, а в других центрах Руси (в частности, в Новгороде) установлены епископские кафедры. В 990-е годы началось строительство первых каменных и деревянных церквей. В целом процесс христианизации Древней Руси завершился к XII-XIII векам. Крещение способствовало расцвету культуры, распространению грамотности и книжности, развитию зодчества и национальной культуры других форм искусства.

Краткая история празднования

На государственном уровне празднование Крещения Руси впервые состоялось в Российской империи в день памяти святого князя Владимира 15 июля 1888 года (по старому стилю) в связи с 900-летием события. Одним из инициаторов государственных торжеств был обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев. По всей стране прошли торжественные церковные службы, крестные ходы, праздничные собрания в общественных и государственных учреждениях, народные гулянья.

В 1987 года XXIV сессия Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО призвала отметить грядущее «1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре».

В результате в 1988 году церковные, общественные и научные мероприятия, приуроченные к 1000-летию Крещения Руси, стали масштабным событием в общественной жизни СССР, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:    пресс-служба минкульта СО

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