27 марта состоится финал проекта «Театральное Приволжье»

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27 марта в 14.00, во Всемирный день театра в Ижевске станут известны имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детских спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса»;

В рамках фестиваля проведен конкурс на лучшую разработку афиш и плакатов. Имена победителей конкурса также будут оглашены во время проведения Финала;

К трансляции подключатся студии во всех субъектах округа, в которых за подведением итогов будут наблюдать участники фестиваля – молодые актеры, режиссеры и эксперты из числа признанных театральных деятелей;

В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов;

Лидеры заключительного этапа окружного Фестиваля – детская и молодежная студии получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете;

Проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова;

Фестиваль объединяет театральное сообщество всех 14 регионов ПФО и способствует росту интереса к театральному искусству, развитию творческого потенциала;

В сезоне 2020-2021 гг. участие в Фестивале приняли 416 театральных коллективов и около 5000 актеров.