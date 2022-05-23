22 мая в Самаре установили рекорд России

На площади Куйбышева произошло самое массовое вращение в народном танце. В нем приняли участие несколько сотен человек.
На установку рекорда России выделили 1,5 часа. К 15:00 на площади Куйбышева собрались несколько сотен человек — детские и молодежные танцевальные коллективы из разных городов и районов Самарской области, а также участники «Российской студенческой весны». Все были одеты в национальные костюмы.
Танцевали ребята под известную песню «Валенки», но в современном оформлении. Перед установкой рекорда они провели несколько тренировок.
Параллельно главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко с помощниками фиксировали количество участников, пишет 63.ру.
После завершения представления главный редактор книги рекордов России сделал объявление.
— Рекорд России зафиксирован! 484 участника! — сказал Станислав Коненко.
Установление рекорда — часть программы фестиваля «Российская студенческая весна», который начался в Самаре 18 мая. Жители города стали зрителями нескольких интересных мероприятий.
Фото: Роман Данилкин.