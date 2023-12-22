22 декабря отмечают День авторской (или бардовской) песни

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Для многих поклонников авторской песни кроме ежегодных фестивалей, посвящённых этому культурному явлению, среди которых в России наиболее известны Грушинский и Ильменский фестивали, существует ещё и праздник, отмечаемый ежегодно 22 декабря. Он носит название День авторской (или бардовской) песни, пишет calend.ru.

Праздник неофициальный, однако, существует уже 20 лет. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе Константина Шлямова — археолога и автора-исполнителя песен. Но впервые идея зародилась ещё в 1985 году, после чего прошла почти десятилетний путь до момента воплощения в жизнь, когда читинские авторы и исполнители собрались на концерт бардовской песни. Тогда и появился День авторской песни, правда, носил он лишь региональный характер.

В 1999 году идея превращения Дня авторской песни в общероссийский праздник получила дальнейший ход. На следующий год организаторы и первые участники праздника (среди которых были представители разных стран) провели встречу через Интернет. Сообщество бардов поддержало идею, праздник стал ежегодным, и со временем приобрёл собственные традиции.

Отсутствие границ для музыки и поэзии, а также глубокие общие культурные традиции сделали День авторской песни международным. К празднованию присоединились авторы-исполнители из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Возвращаясь к традиции праздника, стоит знать, что ежегодно 22 декабря в 16 часов по московскому времени все, кто чувствует себя сопричастным ко Дню авторской песни, стараются исполнить песню Булата Окуджавы «Молитва». Уже много лет в праздновании Дня авторской песни принимают участие многие авторы-исполнители, а также музыкальные коллективы, клубы и сообщества поклонников авторской песни из российских регионов и из-за рубежа.

Авторская песня становится участником плей-листов на различных радиостанциях и в первую очередь на Бард-радио (круглосуточной интернет-радиостанции). В отдельных регионах к празднованию организуют концерты или творческие вечера. В России подобные мероприятия проходят в более чем 30 городах.

Сами организаторы подчёркивают, что 22 декабря — самый короткий день в году, а долгий зимний вечер — это, пожалуй, лучшая возможность и время для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни, вспомнить имена ушедших бардов, запомнить новые имена.