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20 декабря перед Фабрикой-кухней состоится презентация арт-объекта Николая Полисского

6 декабря 2022 15:27
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Филиал Третьяковки в Самаре и Альфа-Банк запускают новую традицию – ежегодно перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливать арт-объекты современных российских художников.

Филиал Третьяковки в Самаре и Альфа-Банк запускают новую традицию – ежегодно перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливать арт-объекты современных российских художников.

Автор первого арт-объекта – Николай Полисский – яркий представитель русского ленд–арта – искусства вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем. Его работы отличаются грандиозным масштабом и гармонией с природой. За последние 13 лет они появлялись в Москве, Перми, Петербурге, Люксембурге, Париже, Майами, Барселоне и были представлены в крупнейших музеях мира. Его творческая вотчина, деревня Никола-Ленивец, превратилась в летний форпост современного искусства.   

Художник уже работает над арт-объектом – «Супрематическим кубом». Куб в новом проекте Николая Полисского символизирует цветовой пиксель. Арт-объект создается из древесины, которая была специально доставлена из леса Никола-Ленивца. Куб размером 7х7х7 метров создается в соответствии с принципами экологичности из природных материалов, включая засохшие или сломленные стихией деревья.

В рамках новогоднего проекта филиал галереи и Альфа-Банк организуют просветительскую программу, которая пройдет в январские праздники. Гостей Третьяковки в Самаре ждут лекции на тему искусства в городской среде. 

Официальное открытие арт-объекта запланировано на 20 декабря в 19.00.

 

Фото:   пресс-служба Третьяковки в Самаре

 

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