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18 мая состоится грандиозное открытие Всероссийской Юбилейной Студвесны в Самаре 
В период поведения Всероссийского фестиваля работа всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до 01:00.
Во время  фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре будет ограничено движение транспорта
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«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
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18 мая состоится грандиозное открытие Всероссийской Юбилейной Студвесны в Самаре 

17 мая 2022 19:43
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Вход на главную площадку стартового дня – стадион «Солидарность Самара Арена» откроется с 17:00.

18 мая 2022 года, в среду, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится масштабная торжественная церемония открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

В день открытия 30-й Российской студенческой весны зрителей и участников ждет грандиозное шоу «Восход». Его создатели – режиссёр-постановщик Алексей Сеченов и компания «Sechenov.com», которая за 14 лет организовала более 76 шоу международного и федерального уровней.

Специально для Церемонии открытия «Российской студенческой весны» в Самаре были созданы уникальные декорации, они работают на 360 градусов, а значит, действие на сцене смогут увидеть все зрители на стадионе.

На сцене выступят известные исполнители: Александр Панайотов, Therr Maitz, Сюзанна и Никита Каменский, Ксения Минаева, группы «Shanyana и Guru Groove», «NeZabava», «ЭТНАДЭНС» и другие. Каждая песня тематически связана с одним из эпизодов шоу. 

Студенческая весна объединит гостей мероприятия и участников в единое целое, разделяя одно на всех сердце и дыхание весны. Основная мысль шоу – творчество в современном мире является фундаментом для будущих достижений молодёжи. 

«Сценарий создавался таким образом, чтобы церемония открытия была вдохновителем жизненной энергии, правильности выбора, духовного подъема», – поделился секретами предстоящего представления режиссёр-постановщик Алексей Сеченов.

Счастливыми обладателями пригласительных билетов на стартовое грандиозное мероприятие на стадионе стали самые креативные, талантливые и активные! Также бесплатные билеты можно было получить на официальном сайте фестиваля studvesna63.ru.

Накануне грандиозного события региональная дирекция фестиваля решила сделать подарок для фанатов Студвесны и объявила финальную выдачу билетов на церемонию открытия.

Получить заветный билет ещё можно 18 мая 2022 года до 14:00 по адресу: г.Самара, Студенческий переулок, 8. Количество билетов ограничено. Выдается только один билет в одни руки.

С полными правилами посещения церемонии открытия и схемой прохода на стадион «Солидарность Самара Арена» можно ознакомиться по QR-коду, расположенному на оборотной стороне билета. Там же размещены и общие правила использования билета.

Трансляцию официальной части церемонии открытия 18 мая с 21:00 можно посмотреть на телеканалах «Россия-24» и «Самара-24», всероссийской мультимедийной площадке «Смотрим», в социальных сетях в группе «Российская студенческая весна», в группах «Молодежь Самарской области»), «Самарская область»«Российский Союз Молодежи» и «Самарский союз молодёжи».

Смотреть трансляцию можно и на большом экране фестивального городка, в частности на пл.Куйбышева. Напомним, в период проведения фестиваля на площади Куйбышева и на 2-ой очереди Самарской набережной ежедневно с 12.00 до 22.30 будет работать «Фестивальный городок». Именно здесь горожане и гости Самары смогут посетить спортивные площадки, музыкальные и хореографическую сцены, лекторий; будет работать инклюзивная площадка, фуд-маркет и маркет сувениров.

Видео здесь.

 

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